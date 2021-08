Vertrek van Robert Bozeník bij Feyenoord kan dit weekend al beklonken zijn

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 19:35 • Laatste update: 19:39

Het vertrek van Robert Bozeník bij Feyenoord is in een stroomversnelling gekomen. Feyenoord Transfermarkt meldt dat er ‘schot’ in een transfer van de 21-jarige Slowaakse spits bij Feyenoord zit, voor wie Fortuna Düsseldorf op dit moment de meest concrete gegadigde is. Een overeenkomst tussen alle partijen zou zelfs al dit weekeinde beklonken kunnen worden, zo klinkt het.

De afgelopen dagen is het vertrek van Bozeník langzaam maar zeker concreter geworden. BILD maakte woensdagavond melding van de belangstelling van Fortuna Düsseldorf, maar schermde tegelijkertijd met meer oriënterende belangstelling vanuit Portugal, Duitsland en Rusland. Feyenoord Transfermarkt meldde vervolgens dat verder VfB Stuttgart, PEC Zwolle, 1. FC Nürnberg, FK UFA, Dinamo Moskou en GD Estoril-Praia in de markt waren voor Bozeník.

Bozeník woog zijn opties af en Fortuna Düsseldorf vormt momenteel de meest concrete optie voor de spits. De club komt voor het tweede seizoen op rij uit in de 2. Bundesliga, na in 2018/19 en 2019/20 op het hoogste niveau in Duitsland te hebben gespeeld. Het is vooralsnog onduidelijk of Bozeník definitief of op huurbasis kan vertrekken bij Feyenoord. In een eerder stadium werd er gemeld dat Feyenoord met het tijdelijke vertrek van de spits financiële ruimte wilde maken voor de komst van een (veelzijdige) aanvaller.

Bozeník leek in januari vorig jaar van MSK Zilina naar Hamburger SV over te stappen, maar het was Feyenoord dat de strijd om zijn handtekening won en vier miljoen euro betaalde. Hij speelde voor MSK Zilina 58 duels in alle competities en kwam daarin tot 19 treffers. In Rotterdam-Zuid is de aanvaller niet uit de verf gekomen: na 28 officiële wedstrijden staat de teller op 4 treffers en 2 assists. Zijn contract loopt nog door tot medio 2024.

Valentín Castellanos

De afgelopen dagen zong de naam van Valentín Castellanos rond als mogelijke nieuwe spits van Feyenoord. Feyenoord Transfermarkt stelde dat de onderhandelingen met New York City over de 22-jarige Argentijn ‘de goede kant op gingen’, maar trainer Arne Slot noemde zijn komst ‘niet reëel’ en ook Sinclair Bischop ziet hem niet naar De Kuip komen. “Die wordt het zeker niet”, zegt de Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond in FC Rijnmond. “Feyenoord hoopt dit weekend rond te komen met een vleugelaanvaller. Dat is natuurlijk ook noodzaak.”