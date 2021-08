FC Groningen stuurt Lundqvist naar Griekenland én verlengt contract

Donderdag, 26 augustus 2021 om 10:59 • Rian Rosendaal

Ramon Pascal Lundqvist speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Panathinaikos, zo maakt FC Groningen donderdagochtend wereldkundig. Er is tijdens de onderhandelingen tevens een optie tot koop bedongen door de Griekse topclub. De 24-jarige middenvelder uit Zweden heeft daarnaast zijn contract met een jaar verlengd, waardoor hij tot de zomer van 2024 vastligt bij de Trots van het Noorden.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus legt uit waarom Groningen Lundqvist tijdelijk uitzwaait, maar tegelijk ook zijn verbintenis met een seizoen verlengt. “Wij vinden Ramon Pascal nog altijd een speler met bijzondere kwaliteiten. Op dit moment denken we dat het voor alle partijen een goede oplossing is dat hij wordt verhuurd, nu hij deze stap kon en ook graag wilde zetten. Na dit seizoen zou Ramon Pascal nog slechts een contract voor een jaar hebben bij FC Groningen als Panathinaikos besluit om de koopoptie na de huurovereenkomst niet te lichten. Dat leek ons niet wenselijk“, zo benadrukt de bestuurder in Groningse dienst.

Ramon Pascal Lundqvist wordt verhuurd aan Panathinaikos.



Tegelijkertijd is zijn contract verlengd met één jaar tot medio 2024. Succes in Athene, Ramon!??



? https://t.co/9Xm17r5MMJ#trotsvanhetnoorden — FC Groningen (@fcgroningen) August 26, 2021

“Wij geloven dat hij van waarde kan zijn en daarom vonden wij het belangrijk om pas aan een verhuurperiode mee te willen werken als de transferrechten langer bij ons zouden blijven liggen, op het moment dat Panathinaikos besluit om af te zien van een definitieve overname. Dat is nu het geval. Wij wensen Ramon Pascal heel veel succes in Athene“, zo besluit Fledderus zijn uitleg. Lundqvist, die in 2019 werd overgenomen van NAC Breda, kwam tot dusver tot 49 wedstrijden in alle competities namens Groningen. Hij debuteert wellicht zaterdag al voor Panathinaikos in het eerste competitieduel met Asteras Tripolis.