Dean Huijsen treedt in de voetsporen van De Ligt: ‘Het ging tussen Real en Juve’

Woensdag, 25 augustus 2021 om 14:08 • Chris Meijer • Laatste update: 14:13

Op je zestiende al de keuze hebben tussen onder meer Real Madrid, Sevilla en Juventus: het is voor heel weinig spelers weggelegd. Dean Huijsen had zich in de kijker gespeeld bij verschillende Spaanse clubs én de Italiaanse grootmacht. De jonge centrumverdediger heeft er uiteindelijk voor gekozen om Málaga deze zomer te verruilen voor Juventus, waar hij een driejarig contract ondertekend heeft. “Ze tonen heel veel vertrouwen in me”, glundert Huijsen in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Ja, het doet Huijsen wel een klein beetje pijn om Málaga te verlaten. De nummer elf van de Segunda División haalde hem op zijn tiende weg bij Costa Unida CF. “Ik ben echt fan van Málaga, heb al zes jaar een seizoenkaart. Maar ik denk dat het tijd is voor een stap, ook al doet dat een beetje pijn. Het was mijn droom om het eerste te halen, zeker toen ze nog in LaLiga speelden. Alleen ik denk bij een andere club net toch even wat meer te kunnen leren”, bekent Huijsen, geboren in Nederland en op zijn vijfde verhuisd naar het Spaanse Marbella. Een klein deel van die droom kwam vorig seizoen al uit, want hij stond al vier keer op het trainingsveld bij de hoofdmacht van Málaga.

“Dat was een hele leuke ervaring. Ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn, maar ik had het gevoel dat ik aardig mee kon voetballen. Niet dat ik de beste was, dat niet. Maar ik heb me aardig aangepast. Als je nerveus gaat doen, dan verpest je het alleen maar voor jezelf”, klinkt het nuchter. Dit seizoen speelde Huijsen zijn wedstrijden in de Onder-17 en Onder-19 van Málaga, waar hij zich in de kijker speelde bij Real Madrid, Juventus, Real Betis, Sevilla, Alavés en Villarreal. Bij Sevilla had hij volgend seizoen zelfs al kunnen aansluiten bij het tweede elftal, dat uitkomt op het derde niveau van het Spaanse voetbal in de Segunda División B.

“Sevilla deed een goede aanbieding, maar op het einde ging het eigenlijk tussen Real Madrid en Juventus. We hadden het er thuis alleen maar over. Op een gegeven moment dacht ik: neem een beslissing en dat is het gewoon”, vertelt hij met een glimlach. “Ik denk dat je in Italië iets meer kan leren als laatste man. Ze spelen ook in een betere competitie, waarin tegen andere Serie A- of Serie B-clubs wordt gespeeld. Dat is in Spanje niet zo, omdat alles te ver weg zit. Dus je speelt tegen prof- én amateurclubs. Ook Real Madrid, bijvoorbeeld.”

Het betekent wel dat Spanje moet verruilen voor Italië. “Met dat ik naar het buitenland moet, heb ik helemaal geen problemen. Ik kies gewoon het beste voor mijn carrière. Dat ik een nieuwe taal moet leren, vind ik helemaal niet erg.” Huijsen is deze week gepresenteerd als aanwinst van Juventus, waar hij start in de Onder-17. In Italië werd hij de afgelopen tijd al vergeleken met Matthijs de Ligt. “Virgil van Dijk is eigenlijk mijn favoriet, maar ik vind De Ligt ook een hele goede speler. Of hij me een beetje kan gaan helpen met mijn Italiaans? Ik denk dat hij bezig is, maar wie weet. Het zou wel mooi zijn als ik bij Juventus van hem kan leren.” Heeft Juventus over een aantal jaar een Nederlands centraal duo? Met een lach: “Ik hoop het wel.”