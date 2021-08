Çalhanoglu en Dzeko geven direct visitekaartje af; ook Dumfries debuteert

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 20:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:29

Internazionale is uitstekend begonnen aan het seizoen in de Serie A. De ploeg van Simone Inzaghi won zaterdag met veel overtuiging van Genoa: 4-0. Denzel Dumfries mocht in de 84e minuut zijn officiële debuut maken voor Inter, waar ook Hakan Çalhanoglu en Edin Dzeko hun eerste wedstrijd speelden. De twee laatstgenoemde aanwinsten bekroonden hun debuut door allebei eenmaal te scoren.

Bij Inter maakte Dzeko, de voorlopige vervanger van Lukaku, zijn debuut in de basis, terwijl ook Stefan de Vrij aan de aftrap verscheen. De wedstrijd had nauwelijks beter kunnen beginnen voor Inter, dat binnen een kwartier twee keer wist te scoren. Eerst knikte Milan Skriniar raak uit een hoekschop van Çalhanoglu, die vervolgens zelf voor de tweede treffer tekende. De Turkse middenvelder deed dat door de bal van een meter of 25 hard in de onderhoek te plaatsen: 2-0.

Ook daarna waren de Milanezen veel te sterk voor de tegenstander uit Genoa. Dzeko raakte de lat na een aanname met de borst, terwijl Ivan Perisic een doelpunt afgekeurd zag worden vanwege buitenspel. Op slag van rust had Genoa plots moeten scoren, maar Yayah Kallon mikte uit de draai naast. Na rust dacht Çalhanoglu zijn tweede van de avond te maken, ware het niet dat de VAR constateerde dat assistgever Perisic buitenspel stond in de aanloop.

Ook Dzeko zal even later gerekend hebben op een treffer, maar de spits kopte van heel dichtbij recht op Salvatore Sirigu. De goalie van Genoa had even later ook een reactie in huis op een schot van afstand van Dzeko. De rebound belandde voor de voeten van Nicolò Barella, die Arturo Vidal een intikker bood: 3-0. Dzeko werd twee minuten voor tijd beloond voor zijn uitstekende wedstrijd door een voorzet van Vidal na een goede loopactie binnen te koppen: 4-0. Invaller Dumfries had in de slotfase een fraaie actie door achter zijn standbeen een tegenstander uit te kappen, maar zijn voorzet kwam niet aan.