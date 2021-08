Stade Vélodrome valt volledig stil door eng incident met Samuel Kalu

Zondag, 15 augustus 2021 om 22:37 • Laatste update: 22:41

Het Stade Vélodrome viel zondagavond tijdens het duel tussen Olympique Marseille en Girondins de Bordeaux in de zesde minuut even volledig stil. Net op het moment dat Dimitri Payet een vrije trap wilde gaan nemen, zakte Samuel Kalu in de muur in elkaar. De 23-jarige spits van Bordeaux kon gelukkig snel weer opstaan en speelde nog even door, maar moest snel gewisseld worden.

Payet was al bezig met zijn aanloop, maar stopte toen hij zag dat Kalu in de muur in elkaar was gezakt. Toen zijn ploeggenoten en tegenstanders het doorhadden, ontstond er enigszins paniek en werd er wild naar de kant gebaard om zo snel mogelijk medische hulp op het veld te krijgen. De spelers ontfermden zich direct over Kalu en vormden toen de medici eenmaal gearriveerd waren een keten om hem heen, zodat hij in alle rust behandeld kon worden.

Kalu kwam weer bij bewustzijn, kon opstaan en kwam uiteindelijk nog kort weer binnen de lijnen. Met veertien minuten op de klok moest hij zich ogenschijnlijk door duizeligheid toch laten vervangen door Rémi Oudin. De Nigeriaanse spits verliet onder luid applaus van het Stade Vélodrome het veld, nadat het publiek tijdens het incident even volledig stilviel. Het duel eindigde door doelpunten van Cengiz Ünder, Payet (voor Olympique Marseille), Timothée Pembélé en Oudin (voor Bordeaux) in een 2-2 gelijkspel.