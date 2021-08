Ronald de Boer erkent: ‘Met dat duo heeft PSV goud in handen’

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 09:57 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ronald de Boer denkt dat Ajax de landstitel zal prolongeren, maar de prestaties in de voorbije weken geven PSV veel reden tot optimisme. Het team van Roger Schmidt bereikte de play-offronde van de Champions League en versloeg Ajax met 0-4 in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De oud-voetballer en analyticus van ESPN voorziet in gesprek met NUsport een spannende strijd tussen de rivalen uit Amsterdam en Eindhoven. “Nu is PSV aan het jagen, en Ajax is de prooi.”

“Ze speelden vorig jaar 4-2-2-2 met buitenspelers, maar vaak werd die positie ingevuld door bijvoorbeeld Mario Götze, die geen buitenspeler is. Nu speelt Götze als valse spits en staan er met Cody Gakpo en Noni Madueke échte vleugelaanvallers op de flanken. Met dat duo heeft PSV goud in handen”, benadrukt De Boer, die vindt dat vooral Madueke grote stappen heeft gezet. “Betrouwbaarheid en rendement zijn alles bij een buitenspeler. Hij heeft nu niet meer de wispelturigheid van een zestienjarige, die de ene wedstrijd een negen scoort en de andere een twee.”

Volgens De Boer blijft Ajax de favoriet om de landstitel te winnen. “Ik heb zaterdag een half uur voor de rode kaart een fantastisch Ajax zien spelen”, wijst hij naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal. “Ze hebben naar mijn mening precies de juiste mix tussen ervaring en jonge spelers.” Ook Leonne Stentler, analyticus bij ESPN en de NOS, verwacht een zinderende strijd om het kampioenschap. Vorig seizoen eindigde PSV nog op zestien punten van Ajax. “Wat PSV in de voorbereiding op de mat legde, zag er heel goed uit. Vorig seizoen was het niet altijd even succesvol, maar er zat altijd wel een plan achter.”

“Schmidt heeft de tijd gekregen om dat plan uit te werken en nu begint alles steeds meer op zijn plek te vallen.” Stentler looft de aankopen van PSV, maar vindt de selectie ‘in de breedte’ te mager. “André Ramalho maakt verdedigend een heel goede indruk. Op het middenveld is voldoende keus, maar zeker voorin mag er nog wat bij. Naast Eran Zahavi heb je in de spits eigenlijk niks.” Stentler deelt dan ook de mening van De Boer wat betreft de favoriet voor de landstitel. “De breedte van de Ajax-selectie gaat de doorslag geven.”

Bij Ajax bleef het tot nu toe nog redelijk rustig op de transfermarkt, maar Stentler verwacht dat er nog wel iets gaat gebeuren. In principe is elke positie dubbel bezet, maar ik denk bijvoorbeeld dat Nicolás Tagliafico nog wordt verkocht. Dat moet je deze zomer ook doen als je er nog wat geld aan over wil houden. Ook heb je geen Brobbey of Traoré meer om er in de laatste minuten in te gooien. Er zouden dus nog zeker een linksback en een spits bij kunnen.”