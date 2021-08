TOTO's tips: Is Ajax komend Eredivisie-seizoen wederom oppermachtig?

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 11:27 • Stefan Coerts • Laatste update: 11:28

Met het doven van de Olympische vlam is er een einde gekomen aan de lange sportzomer. De fanatieke sportkijker hoeft echter niet in een zwart gat te belanden, want de Eredivisie is eindelijk weer van start gegaan. Is Ajax nog steeds oppermachtig of heeft Roger Schmidt van PSV een kampioensploeg weten te bouwen? Of heeft Feyenoord hernieuwde energie gevonden om een aanval te doen op de top? En wie worden de opvolgers van Giorgos Giakoumakis en Lucas Woudenberg?

Heb jij nog geen account bij TOTO? Maak dit Eredivisie-seizoen nu extra spannend en speel mee. Hier maak je eenvoudig een account aan!.

Vorig seizoen was Ajax drie wedstrijden voor het einde al kampioen en ondanks dat er van de basisploeg vooralsnog geen speler is vertrokken, werd de ploeg afgelopen weekend terug op aarde gezet door de 0-4 nederlaag tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal. Hoewel Ajax met een quotering van 1,41 nog wel de favoriet is bij TOTO, kan PSV dit seizoen wellicht een serieuze uitdager worden. De Eindhovenaren hebben dit seizoen al vijf wedstrijden achter de kiezen en wisten deze allemaal te winnen. De laatste keer dat PSV met zoveel opeenvolgende overwinningen aan het seizoen begon was in 2014/15. Bovendien was de ploeg zeer trefzeker met vijftien goals in deze vijf wedstrijden.

Verwacht jij dat PSV de titel voor de neus van Ajax weg kaapt? Bekijk hier de quoteringen.

Maar misschien laat het vernieuwde Feyenoord onder Arne Slot wel zien dat het mee kan doen aan de strijd om de kampioensschaal. Feyenoord had in de eerste officiële wedstrijd nog moeite met FC Drita, maar liet tegen FC Luzern al een stuk meer overtuiging zien. In de recente historie begon Feyenoord vol goede moed onder een nieuwe trainer, zo werden de laatste zes duels onder een debuterende coach niet verloren (vijf winst, één keer gelijk). Slot begint wel tegen een angstgegner want als trainer won hij nog geen enkel Eredivisieduel tegen Willem II (één gelijk, één verlies). Mocht Feyenoord echt ambities hebben om bovenaan te eindigen kan er maar beter gewonnen worden, want van de voorgaande 64 kampioenen begonnen er 51 aan de competitie met een overwinning.

Heb jij hoge verwachtingen van de Rotterdammers dit seizoen? Bekijk dan hier de quotering.

Een andere vacature die gevuld moet worden is die van topscorer. Met de degradatie van VVV-Venlo is Giorgos Giakoumakis vooralsnog verdwenen uit de Eredivisie. Ook de nummer twee met de meeste goals vorig seizoen, Donyell Malen, zien we na zijn transfer naar Borussia Dortmund niet terug op de Nederlandse velden. Een logisch gevolg zou zijn dat de spelers die daarachter stonden favoriet zijn om de meeste goals te maken dit seizoen. Het is echter nog maar de vraag waar Steven Berghuis en Danilo, vorig jaar goed voor respectievelijk achttien en zeventien goals, bij hun huidige club Ajax in de hiërarchie staan. Zo mochten ze allebei vorig seizoen de strafschoppen nemen bij hun club: Berghuis schoot er acht in voor Feyenoord en Danilo vijf voor FC Twente. Ajax heeft daarentegen geen enkele reden om komend seizoen van vaste strafschopnemer te wisselen, want Dusan Tadic was vorig seizoen met alle zeven zijn pogingen vanaf de stip trefzeker. Maakt hem dat favoriet voor de Willy van der Kuijlen-trofee 2021/22?

Wie denk jij dat er topscorer wordt van de Eredivisie? Bekijk hier de quotering.

Let op: speel bewust, 18+