L'Équipe: Peter Bosz hoopt op stunt en legt formeel bod neer bij Liverpool

Peter Bosz heeft zijn zinnen gezet op het aantrekken van Xherdan Shaqiri, zo meldt L’Équipe maandagavond. De 29-jarige middenvelder gaf eind juli al te kennen graag te vertrekken bij Liverpool en werd onder meer gelinkt aan AS Roma en Napoli. Nu lijkt Olympique Lyon, dat reeds een formeel bod heeft ingediend, op pole position te liggen om de Zwitsers international in te lijven.

Shaqiri, die bij the Reds beschikt over een contract tot medio 2022, ontbrak maandag al bij de wedstrijdselectie van Jürgen Klopp voor het oefenduel met Osasuna. Daardoor kwam de geruchtenmolen al op gang, en volgens de berichtgeving van L'Équipe heeft zijn afwezigheid alles te maken met de transferperikelen rondom Lyon, dat een bod van onbekende hoogte heeft uitgebracht op de aanvallende middenvelder.

De Franse krant schat de waarde van Shaqiri op vijf tot zeven miljoen euro, terwijl Transfermarkt een actuele marktwaarde van twaalf miljoen euro aanhoudt. Er moeten overigens wel eerst nog een aantal plooien worden gladgestreken, alvorens de partijen tot een akkoord zullen komen. Met name de salariseisen van Shaqiri zouden een struikelblok kunnen vormen voor les Gones.

Shaqiri is niet de enige speler die op het verlanglijstje van Bosz staat. De oefenmeester hoopt, naast doelman André Onana, ook Sardar Azmoun over te halen de overstap te maken. De Iraanse spits beschikt over een aflopend contract bij Zenit Sint-Petersburg, dat een prijskaartje van twintig miljoen euro heeft gehangen aan de goalgetter. Gezien de korte resterende contractduur bij de Russische club verwacht L’Équipe niet dat Lyon het gewenste bedrag daadwerkelijk gaat betalen voor de 26-jarige aanvaller.