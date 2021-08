Historische kwartfinale EK laatste kunstje van Shevchenko als bondscoach

Zondag, 1 augustus 2021 om 14:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:59

Andriy Shevchenko is niet langer bondscoach van Oekraïne, zo maakt hij zondagmiddag bekend via Instagram. Er is na overleg met de voetbalbond van de kwartfinalist op het EK besloten om de samenwerking geen vervolg te geven. Shevchenko volgde medio 2016 Michajlo Fomenko op als keuzeheer en bleef uiteindelijk vijf jaar verbonden aan de nationale ploeg als bondscoach. Het hoogtepunt kwam op het EK met een plaats bij de laatste acht. In de kwartfinale, die nooit eerder werd bereikt in de geschiedenis, werd met ruime cijfers verloren van Engeland: 0-4.

"Vandaag loopt mijn contract bij de Oekraïense voetbalbond af", zo opent de vertrekkende Shevchenko op Instagram. "Ik heb vijf jaar bij het nationale team gewerkt. Het was hard werken, maar we hebben bewezen dat we in staat zijn om modern voetbal te spelen. Ik ben de president en het uitvoerend comité van het UAF dankbaar voor de kans om met het Oekraïense nationale elftal samen te werken. Ik ben elke speler dankbaar en ook iedereen die heeft geholpen en betrokken was bij het team. Veel dank ook aan alle fans voor hun steun. Samen hebben we laten zien dat ons voetbal competitief, productief en spannend kan zijn. Met vertrouwen in Oekraïne sluit ik af."

Oekraïne begon het EK met een nipte 3-2 nederlaag tegen het Nederlands elftal. Daarna volgde een zege op Noord-Macedonië (2-1) en een verliesbeurt tegen Oostenrijk (0-1). Desondanks werd met de derde plaats de achtste finale bereikt. Zweden werd op Hampden Park uitgeschakeld dankzij een doelpunt van Artem Dovbyk in de blessuretijd van de verlenging (1-2). In de kwartfinale was Oekraïne vervolgens kansloos tegen de latere finalist Engeland. Shevchenko hintte kort na het EK al op een vervolg van zijn loopbaan als clubtrainer.

"Na vijf jaar bij de nationale ploeg ga ik eens rustig nadenken over mijn toekomst. Het is zeker mijn ambitie om een club te coachen. Ik ben geïnspireerd door grote namen als Valery Lobanovsky, Carlo Ancelotti en José Mourinho. Dat zijn geweldige trainers die een hoop prijzen hebben gewonnen." Shevchenko werd in verschillende buitenlandse media al genoemd bij Chelsea en AC Milan, twee clubs die hij diende als speler. Zijn contract bij de nationale ploeg van Oekraïne loopt overigens officieel door tot 31 december, maar enkele maanden eerder is dus besloten om de samenwerking stop te zetten.