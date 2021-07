Fer zat er doorheen na dramatische eerste helft: ‘Ik ben goed geholpen’

Donderdag, 29 juli 2021 om 22:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:44

Leroy Fer was donderdagavond veruit de meest ongelukkige aan de kant van Feyenoord. De centrumverdediger ging in de eerste helft van het duel met FC Drita (3-2 winst) in de strijd om de Conference League meerdere keren opzichtig in de fout, maar zag hoe ploeggenoot Guus Til de overwinning eigenhandig veiligstelde met een hattrick. Fer bekende na afloop van het duel schuld voor de camera's van ESPN en zei er behoorlijk doorheen te zitten halverwege.

"Het was zeker mijn avond niet", erkent Fer na afloop. "Zeker in de eerste helft. Ik stond op een positie waar ik in de voorbereiding aan ben begonnen. Ik maak twee fouten en daar komen twee goals uit. Maar ik denk dat we als team geknokt hebben en we verdiend hebben gewonnen." Met name bij de tweede Kosovaarse treffer zag Fer er niet goed uit. De captain probeerde de bal met een halve omhaal uit te verdedigen, maar gunde Astrit Fazliu daarmee een vrije doortocht richting Justin Bijlow. Toen laatstgenoemde vervolgens niet ingreep was het voor de middenvelder een koud kunstje om voor het lege doel af te ronden.

"Je wilt die fouten gewoon niet maken, welke positie dan ook", gaat Fer verder. "De fans stonden achter ons en die gingen door in de tweede helft. Je wilt hun een goede en fijne avond geven. Dan is het zuur om zo die eerste helft te spelen. De fans zijn teleurgesteld omdat ze een fijne avond willen. Ze willen goed voetbal zien en geen fouten waar goals uit komen. In de eerste helft waren ze kritisch. Ik denk dat ze in de tweede helft hebben laten zien hoeveel kracht ze kunnen geven voor ons als team." Fer ontkent dat hij zich niet op zijn plek voelt als centrale verdediger. "We werken er hard en goed aan tijdens de trainingen. Het moet goed zijn en ik moet belangrijk zijn in de opbouw. De trainer gaf ook aan dat dit soort foutjes kunnen gebeuren. Ik wil alles geven voor het team, waar ik ook speel."

Trainer Arne Slot stak de hand deels in eigen boezem. "Leroy gaat bij de tweede goal in de fout, maar ik zou hem daarvoor in bescherming willen nemen. Deze trainer kiest ervoor om hem rechts in het centrum van de verdediging te zetten omdat hij tot vandaag geen andere speler tot zijn beschikking heeft op die positie. Vier weken geleden hoorde hij dat hij daar voor het eerst in zijn leven zou spelen. Dan maak je waarschijnlijk ook wat fouten. Vorige week vond ik hem zonder de bal uitstekend spelen. Vandaag was hij daarin wat ongelukkiger."

Fer zat er in de rust behoorlijk doorheen, zo gaf hij aan. "Ik ben natuurlijk blij dat we naar de volgende ronde zijn, maar als ervaren speler en aanvoerder wil je dit soort fouten natuurlijk niet maken, zeker in dit soort wedstrijden niet. Dit is iets voor mij om hard aan te werken en ik ben goed geholpen door iedereen in de rust. Ze stonden allemaal achter me en de tweede helft ging het beter." De verdediger annex middenvelder verwacht, ondanks belangstelling van clubs uit het buitenland, gewoon bij Feyenoord te blijven. "De kans is groot dat ik gewoon blijf. Ik ben speler van Feyenoord. Ik heb zelf niks gehoord over contact met clubs. Daar weet ik niks van. Ik voel me goed hier en wil alles geven voor het team. Ik ben nu aanvoerder, dus dat is iets extra's wat me een goed gevoel geeft."