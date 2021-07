Onenigheid binnen supportersvereniging Feyenoord na uitspraak over graffiti

Dinsdag, 27 juli 2021 om 16:52 • Laatste update: 17:00

Binnen het bestuur van SV De Feijenoorder, de officiële supportersvereniging van Feyenoord, is onenigheid ontstaan over een uitspraak van een bestuurslid. Algemeen bestuurslid Gijs van Delft vindt het 'zonde' dat een antisemitische muurschildering over Steven Berghuis is weggehaald aan de Schuttersweg in Rotterdam Crooswijk. Bestuursvoorzitter Remco Ravenhorst betreurt die mening en kondigt aan in gesprek te zullen gaan met Van Delft.

Zaterdag dook een muurschildering op waarop Berghuis, die van Feyenoord naar Ajax vertrok, afgebeeld als een jood gedurende de Tweede Wereldoorlog, met daarbij de tekst: 'Joden lopen altijd weg'. Hij werd afgebeeld met een karikaturaal grote neus, een keppeltje, een concentratiekampshirt en een gele Jodenster. "Ik vind het een mooie tekening. De kleuren, de uitstraling die het heeft", zegt Van Delft tegen RTV Rijnmond. Ravenhorst kan zich daar niet in vinden. "Als je moet uitleggen waarom dit smakeloos is, dan heeft het eigenlijk al geen zin meer."

Ik zag deze graffiti van Berghuis vanmorgen in Rotterdam. Het ligt kennelijk heel gevoelig… #bayaja pic.twitter.com/jl70AazosT — J??HN ?? (@John_Rdam) July 24, 2021

Van Delft, bekend geworden toen hij door de politie in zijn been werd geschoten tijdens de huldiging na het kampioenschap in 1999, heeft verschillende taken in het bestuur en onderhoudt de contacten met de meer hardcore supporters. Hij ziet het probleem niet van de gestreepte pyjama met Jodenster. Ja, wat is daarmee? Christenen lopen ook met een kruis. Ik snap het probleem echt niet. Het is satire, daarmee mag je alles doen. In Amsterdam lopen supporters met jodenvlaggen. Het is niet echt, het is na de wedstrijd weer weg. Het wordt een probleem als je echte joden gaat lastigvallen."

"Het is mijn privémening. Ik ben gekozen door mensen die er ook zo over denken", stelt het bestuurslid van de vereniging. Voorzitter Ravenhorst is 'niet trots' op de uitspraken van zijn collega-bestuurder. "Het is gevaarlijk voor onze vereniging en ik word er ongelukkig van. We zullen het met elkaar bespreken." Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft Feyenoord in een open brief verzocht om excuses aan te bieden aan 'eenieder die gekwetst is door deze afbeelding'. De club wil de maker een stadionverbod geven als de identiteit bekend wordt, maar is niet van plan excuses te maken, omdat de club 'geen idee heeft wie dit doen en dus ook niet in hoeverre ze echt een relatie met de club hebben', liet een woordvoerder dit weekend weten.