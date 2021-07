Saúl Ñíguez spreekt met twee kapers op de kust

AC Milan hoopt Julian Brandt met optie tot koop te huren van Borussia Dortmund. I Rossoneri beschouwen Marcel Sabitzer van RB Leipzig, die beschikt over een volgend jaar aflopend contract, als alternatieve optie. (Tuttosport)

Crystal Palace hoopt snel zaken te doen met Olympique Lyon voor Joachim Andersen. De verdediger, die afgelopen seizoen een goede indruk maakte op huurbasis bij Fulham, staat ook in de belangstelling van Tottenham Hotspur. (Sky Sports)

De middenvelder van Atlético Madrid heeft al contact gehad met Liverpool en Chelsea over een potentiële transfer.

Sergio Rico is in beeld bij Lille OSC als vervanger van Mike Maignan. De doelman van Paris Saint-Germain, die bij zijn huidige club geen toekomst heeft, schermt ook met interesse van Olympiacos en Besiktas. (Foot Mercato)

De transfer van Jens Petter Hauge naar Eintracht Frankfurt is zo goed als rond. De aanvaller vertrekt voor een bedrag van tien miljoen euro naar Duitsland, ongeveer twee keer zoveel als AC Milan een jaar geleden betaalde. (Diverse Duitse media)