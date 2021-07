Villa wil salarisrecord breken om Grealish te behouden

Davinson Sánchez blijft hoog op het wensenlijstje van Sevilla staan. De overgang van de centrale verdediger moet in een stroomversnelling raken zodra Tottenham Hotspur zich heeft versterkt met Cristian Romero. (Diverse Italiaanse media)

Manchester United kan niet wachten om Anthony Martial van de hand te doen. De aanvaller is sinds de komst van Jadon Sancho overbodig geworden en kan uitkijken naar een nieuwe werkgever. (Daily Star)

De smaakmaker moet met een nieuw contract ruim 230.000 euro per week gaan verdienen, een nieuw clubrecord.

