Derksen kijkt vrouwenvoetbal: ‘Dat is gewoon een varken met een trui aan’

Zaterdag, 24 juli 2021 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:36

Johan Derksen heeft zaterdag tegen zijn gewoonte in gekeken naar de Oranje Leeuwinnen. De analist van De Oranjezomer is positief over de Nederlandse vrouwen, die een verdienstelijk gelijkspel behaalden tegen Brazilië (3-3). Tegelijkertijd haalt Derksen vernietigend uit naar de ietwat corpulente Barbara, de keeper van de Braziliaanse vrouwen.

"Die keeper had wat overgewicht, hè", stelt Derksen, die wat tegengas krijgt van handbalster Estavana Polman, die ook aan tafel zit. "Nou, als dit overgewicht is, wat heb ik thuis zitten dan?", verwijst ze met een knipoog naar haar vriend Rafael van der Vaart. "Dit vind ik wel heel heftig, wat je nu zegt." Het weerhoudt Derksen er niet van om er een schepje bovenop te doen.

Barbara

Barbara speelde geen gelukkige wedstrijd tegen Oranje. Het eerste tegendoelpunt van Vivianne Miedema was haar niet aan te rekenen, maar bij de tweede kwam de kopbal van de Nederlandse spits recht op haar af. Barbara wist de bal onvoldoende weg te slaan om die uit het doel te houden. De derde Nederlandse treffer viel uit een vrije trap van Dominique Janssen, die de bal vrijwel in de kruising plaatste.

"Dat was gewoon een varken met een trui aan", aldus Derksen over Barbara. "Dit is een totale aanfluiting voor het nationale team van Brazilië. Ze heeft eigenlijk geen fatsoenlijke bal tegengehouden, en ze kon ook niet van de grond komen." Derksen bekeek de volledige wedstrijd. "Je moet daar 's avonds wat van zeggen, dus dan moet je ook kijken, vind ik. Maar het boeit me niet: ik vind het niet leuk om naar te kijken. Ik vind andere vrouwensport, zoals handbal en wielrennen, veel leuker. Voetbalvrouwen is absoluut niet leuk."

Derksen is verder wel positief over het niveau dat de Leeuwinnen haalden. "Nederland deed het niet zo slecht, ze speelden best aardig, voor vrouwenvoetbal. Ik vond ze echt beter dan de Brazilianen." Voor Aniek Nouwen, die met een verkeerde terugspeelbal het eerste Braziliaanse doelpunt inleidde, is Derksen mild. "Dat kan gebeuren. Die spits kwam uit de rug bij haar, dat kon ze niet zien. Misschien had de keeper iets moeten roepen. Die Nouwen speelde helemaal niet zo slecht, het was een beetje lullig."