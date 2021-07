Liverpool en FC Porto bereiken definitief akkoord

Gimnasia de La Plata hoopt Lucas Pratto binnen te kunnen halen deze zomer. De aanvaller was bij River Plate op een zijspoor beland en de Argentijnse topcub heeft zijn contract laten ontbinden. (TyC Sports)

Brighton & Hove Albion meldt zich bij Liverpool als Ben White aan Arsenal verkocht wordt. De Zuid-Engelse club ziet in Nat Phillips, die een prijskaartje van achttien miljoen euro heeft, een geschikte vervanger. (The Athletic)

De middenvelder, die tot medio 2026 tekent, zag meer in een rentree in Oporto op definitieve basis dan in het voorstel van Sassuolo, dat ook een formeel bod uitbracht.