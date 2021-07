Feyenoord en Vitesse kennen tegenstanders in Conference League

Maandag, 19 juli 2021 om 14:23 • Chris Meijer • Laatste update: 14:52

Feyenoord en Vitesse kennen de mogelijke tegenstanders in de derde kwalificatieronde van de Conference League. De Arnhemmers werden maandagmiddag tijdens de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de winnaar van het tweeluik tussen het Ierse Dundalk FC en Levadia Tallinn uit Estland. Indien Feyenoord in de tweede voorronde afrekent met het Kosovaarse FC Drita, vormt FC Luzern de volgende horde richting het hoofdtoernooi. De heenwedstrijden in de derde voorronde van de Conference League worden op 5 augustus afgewerkt, waarna een week later op 12 augustus de returns wachten.

Na de voorloting, die maandagochtend verricht werd, was het aantal mogelijke tegenstanders voor Feyenoord en Vitesse al teruggebracht. Voor de Rotterdammers bleven er zeven mogelijke tegenstanders over: de winnaar van het tweeluik tussen RFC uit Letland en Puskás Akadémia uit Hongarije, het Zwitserse FC Luzern, de winnaar van het tweeluik tussen Larne uit Noord-Ierland en het Deense AGF Aarhus of de winnaar van het tweeluik tussen het Schotse Hibernian en Santa Coloma uit Andorra.

Feyenoord moet overigens nog wel eerst in de tweede voorronde zien af te rekenen met FC Drita. De ploeg van trainer Arne Slot staat komende donderdag eerst in Kosovo tegenover FC Drita, waarna een week later de return in De Kuip op het programma staat. Als Feyenoord dat overleeft, is FC Luzern de volgende tegenstander. Die Leuchten wonnen afgelopen seizoen de Zwitserse beker en eindigden in de Super League als vijfde. Mocht Feyenoord de derde voorronde van de Conference League halen, beginnen de Rotterdammers met een uitwedstrijd in Zwitserland. Er wacht in dat geval een weerzien met Jordy Wehrmann, die het afgelopen halfjaar werd verhuurd aan FC Luzern en eerder deze zomer definitief naar Zwitserland vertrok.

Waar Feyenoord een geplaatste status had tijdens de loting en dus de op papier sterkere clubs ontliep, was Vitesse ongeplaatst en kon er voor de Arnhemmers een zwaardere tegenstander uit de koker komen: de winnaar van het tweeluik tussen het Ierse Dundalk of FC Levadia Tallinn uit Estland, de winnaar van het tweeluik tussen FH Hafnarfjördur uit IJsland Rosenborg BK uit Noorwegen of het Belgische Anderlecht. Vitesse kwam er tijdens de loting relatief goed van af, want uiteindelijk werden Anderlecht en Rosenborg ontlopen.

Vitesse, dat instroomt in de derde voorronde van de Conference League, treft de winnaar van het tweeluik tussen Dundalk en Levadia Tallinn. Dundalk eindigde in 2020 als derde in de Ierse competitie, achter nummer twee Bohemians en kampioen Shamrock Rovers. Levadia Tallinn is de nummer drie van het vorige Meistriliiga-seizoen in Estland. Beide ploegen zitten momenteel middenin hun seizoen, dat in Ierland en Estland over het kalenderjaar loopt. Dundalk bezet de zesde plaats in de Ierse Premier Division, terwijl Levadia Tallinn momenteel de koploper van Estland is.

De volledige loting voor de derde voorronde van de Conference League:

Champions Path

Dinamo Tbilisi (Geo)/Maccabi Haifa (Isr) - B36 Tórshavn (Fae)/ Buducnost Podgorica (Mon)

Linfield (NIe)/Banja Luka (Bih) - Shakhtyor Soligorsk (WRu)/Fola Esch (Lux)

Shamrock Rovers (Ier) - Teuta (Alb)/ Inter Club d'Escaldes (And)

Riga (Let)/FK Shkëndija (NMa) - Folgore (SMa)/Hibernians (Mal)

Pristhina (Kos)/Connah’s Quay Nomads (Wal) - Valur (IJs)/ FK Bodø/Glimt (Noo)

Main Path

Dinamo Batumi (Geo)/BATE Borisov (WRu) - Petrocub-Hincesti (Mol) / Sivasspor (Tur)

KuPS Kuopio (Fin)/Vorskla Poltava (Oek) - Astana (Kaz) / Aris Thessaloniki (Gri)

Sochi (Rus) / Kesla (Aze) - Partizan (Ser)/Dunajská Streda (Slw)

Ararat Yerevan (Arm)/Slask Wroclaw (Pol) - Arda Kardzhali (Bul)/Hapoel Beer-Sheva (Isr)

Shkupi (NMa)/Santa Clara (Por) - Olimpija Ljubljana (Slv)/Birkirkara (Mal)

Újpest (Hon)/Vaduz (Lie) - Basel (Zwi) / Partizani (Alb)

Kolos Kovalivka (Oek) - FCSB (Roe)/Shakhter Karagandy (Kaz)

Elfsborg (Zwe)/Milsami Orhei (Mol) - Velež (Bih)/AEK Athens (Gri)

Paços de Ferreira (Por) - Larne (Nir)/AGF Aarhus (Den)

FC Luzern (Zwi) - Drita (KOS)/ Feyenoord

RFS (Let)/Puskás Akadémia (Hon) - Gent (Bel)/Vålerenga (Noo)

Hibernian (Sch)/Santa Coloma (And) - Gzira United (Mal)/Rijeka (Kro)

Austria Wien (Oos)/Breidablik (IJs) - Aberdeen (Sch)/BK Häcken (Zwe)

Trabzonspor (Tur) - Molde (Noo)/Servette (Zwi)

Dudelange (Lux)/Bohemians (Ier) - PAOK (Gri)

Kauno Žalgiris (Lit)/ The New Saints (Wal) - Viktoria Plzen (Tsj)/Dynamo Brest (WRu)

Suduva (Lit)/Raków Czestochowa (Pol) - Rubin (Rus)

Lokomotiv Plovdiv (Bul)/Slovácko (Tsj) - FC Kopenhagen (Den)/Torpedo-Belaz Zhodino (WRu)

Cukaricki (Ser)/Sumgait (Aze) - Hammarby (Zwe)/Maribor (Slv)

Hajduk Split (Kro)/Tobol Kostanay (Kaz) - Apollon Limassol (Cyp)/Žilina (Slw)

CSKA Sofia (Bul)/Liepaja (Let) - Pogon Szczecin (Pol)/Osijek (Kro)

Panevezys (Lit)/Vojvodina (Ser) - LASK (Oos)

AEL Limassol (Cyp)/Vllaznia (Alb) - Qarabag (Aze)/Ashdod (Isr)

Spartak Trnava (Slw)/Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Roe) - Sutjeska (Mon)/Maccabi Tel Aviv (Isr)

Hafnarfjördur (IJs)/Rosenborg (Noo) - Domžale (Slv)/Honka Espoo (Fin)

Universitatea Craiova (Roe)/Laç (Alb) - Anderlecht (Bel)

Vitesse - Dundalk (Ier)/Levadia Tallinn (Est)