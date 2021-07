Erik ten Hag: ‘Berghuis heeft de uitstraling van een Ajax-speler’

Vrijdag, 16 juli 2021 om 23:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:22

Ajax won vrijdagavond overtuigend zijn oefenduel op bezoek bij Anderlecht (0-2). Erik ten Hag was na afloop zeer te spreken over het vertoonde spel van zijn ploeg en werd daarnaast gevraagd naar Steven Berghuis. De komst van de rechtsbuiten werd vrijdag officieel door Ajax bevestigd. "We zijn er hartstikke blij mee", zei Ten Hag voor de camera van ESPN.

"Steven is een speler die creativiteit heeft, die de uitstraling van een Ajax-speler heeft en dat kan koppelen aan rendement. Hij zal zeker wat gaan toevoegen." Ajax speelde vrijdag nog zonder Berghuis tegen Anderlecht, omdat de vleugelspits nog op vakantie is en daarna nog medisch gekeurd wordt. Volgende week zal de Oranje-international aansluiten in Amsterdam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag had al veelvuldig contact met Berghuis. Daarin kwam ook de gevoeligheid van zijn overgang van Feyenoord naar Ajax ter sprake. "Wij hebben goed gesproken en dat item is ook aan bod gekomen, maar wij willen de lat omhoog leggen en dat wil Steven ook. We hebben een gemeenschappelijke uitdaging en die gaan we graag met elkaar aan."

Ajax won van Anderlecht dankzij twee doelpunten van Sébastien Haller. "Het was een goede test, die we uitstekend hebben doorstaan", vond Ten Hag. "We hebben een club met de statuur van Anderlecht, een ploeg die één week voor de competitiestart zit, de wil opgelegd, dan heb je het uitstekend gedaan." Ten Hag ging verder kort in op de contractverlenging van aanvoerder Dusan Tadic, die een jaar bijtekende. "Zulke karakters hebben wij nodig, die zijn zeldzaam. Dusan is een parel. De uitstraling en houding die hij heeft zijn geweldig. Dat geeft energie aan anderen en hij trekt anderen mee. Hij is een voorbeeld voor iedereen, maar zeker ook voor jongere spelers."