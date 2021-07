Cagliari-preses onthult opvallend detail over huurdeal Strootman

Donderdag, 15 juli 2021 om 10:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:14

Olympique Marseille stalde Kevin Strootman onlangs op huurbasis bij Cagliari. Desondanks wordt het salaris van de middenvelder voor een groot deel nog steeds uitbetaald door de Fransen, zo weet Tommaso Giulini, voorzitter van de Serie A-club, te onthullen. Cagliari heeft de optie om Strootman zelfs voor een tweede seizoen te huren. Zijn contract bij Marseille loopt door tot de zomer van 2023.

"We moeten nou eenmaal creatief zijn op de transfermarkt en toen de kans zich voordeed om Strootman te halen, hebben we die met beide handen aangegrepen", zo laat Giulini weten in een interview met Corriere dello Sport. "Dat was eigenlijk best wel ongelooflijk. We sluiten een huurdeal af voor twee seizoenen en Marseille neemt zeventig procent van zijn salaris voor zijn rekening. Kevin is supergemotiveerd en zou heel graag zijn loopbaan bij ons afsluiten", zegt de Cagliari-preses over de inmiddels 31-jarige middenvelder.

In januari mengde Cagliari zich naar verluidt ook al in de race om de handtekening van Strootman, die destijds dus de voorkeur gaf aan Genoa. Hij groeide uit tot een vaste kracht bij la Superba en kwam in de tweede seizoenshelft tot achttien optredens, waarin hij niet tot scoren kwam maar wel vier assists verzorgde. Cagliari is de derde Italiaanse club voor de middenvelder, die eerder tussen 2013 en 2018 131 duels speelde in het shirt van AS Roma.

Giulini hoopt daarnaast dat Radja Nainggolan definitief kan worden overgenomen van Internazionale. "De onderhandelingen zijn nog steeds in volle gang. Het was mooi geweest als Radja er vanaf het begin van de voorbereiding al bij was geweest, maar we blijven hopen op zijn terugkeer." Volgens de Italiaanse journalist Nicolò Schira biedt Caglari een tweejarig contract met een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro, terwijl Nainggolan zelf aast op een driejarige verbintenis met een jaarloon van twee miljoen euro.