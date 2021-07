Mino Raiola kan weleens cruciale rol spelen in transfer van Malen

Woensdag, 14 juli 2021 om 20:53 • Rian Rosendaal

Mino Raiola kan weleens een cruciale rol gaan spelen in de transfer van Donyell Malen richting Borussia Dortmund. De Telegraaf komt woensdagavond met het nieuws dat de zaakwaarnemer 'een fors percentage van de transferrechten' van de PSV-aanvaller in bezit heeft. Het was ook Raiola die de van Arsenal afkomstige Malen in 2017 voor een bescheiden transferbedrag bij de Eindhovense club wist onder te brengen.

Het is afwachten of Raiola de transferrechten van Malen zal gebruiken in de onderhandelingen met het bestuur van Dortmund. Voorlopig ligt de focus op het bereiken van een akkoord tussen BVB en PSV over de transfersom. De Duitse grootmacht is bereid om 25 miljoen euro neer te leggen voor Malen, die in Eindhoven vastligt tot medio 2024. PSV echter zet in op een transferbedrag van minimaal dertig miljoen euro voor de 22-jarige aanvaller Een officieel bod moet nog binnenkomen in het Philips Stadion, al heeft Malen al wel een persoonlijk akkoord bereikt met Dortmund.

Malen was al geruime tijd in beeld bij Dortmund, dat op zoek is naar een aanvallende versterking sinds Jadon Sancho is verkocht aan Manchester United. De Engelsman vertrekt voor maximaal 95 miljoen euro naar Old Trafford. Een deel van die miljoenen wordt geïnvesteerd in een vervanger. Doordat de keuze gevallen is op Malen, is Dortmund niet langer geïnteresseerd in Noni Madueke, zo weet BILD woensdag te melden.

PSV houdt rekening met het vertrek van Malen. De spits heeft, net als Denzel Dumfries, toestemming gekregen om in gesprek te gaan met belangstellende clubs. "We worden op de hoogte gehouden door Mino Raiola, hun zaakwaarnemer", zei technisch manager John de Jong woensdag tegen Voetbal International. "Ze weten wat wij willen hebben en we hebben deze spelers de ruimte gegeven om met geïnteresseerde clubs te gaan praten. Als zij overeenstemming hebben, dan zal de betreffende club zich bij ons melden."