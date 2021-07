Flinke vechtpartij tussen fans mét en zonder ticket binnen Wembley

Zondag, 11 juli 2021 om 21:45 • Laatste update: 21:57

Er duiken steeds meer nieuwe beelden op van de chaotische situatie voorafgaand aan de EK-finale tussen Italië en Engeland. Tientallen supporters zonder kaartje probeerden binnen te komen in het stadion. Aanvankelijk meldden Wembley en de UEFA dat niemand erin was geslaagd om binnen te komen, maar uit een video op social media blijkt dat fans zich wel degelijk toegang tot het stadion hadden verschaft.

Op de video is te zien hoe verschillende mensen door de poorten van Wembley breken. Aanvankelijk leek het erop dat de fans zonder ticket alleen door de eerste veiligheidslijn waren gebroken, die toegang geeft tot de zone rond Wembley. Op de beelden is echter te zien dat er ook supporters tot in de gangen van het stadion weten te komen. Daar treffen ze supporters die wel met een geldig kaartje naar binnen zijn gekomen en zij zijn niet gediend van de indringers. Er ontstaan daardoor vechtpartijen, waarbij de indringers ogenschijnlijk hard worden aangepakt. Bovendien richt de woede van de fans zich op de stewards, die te horen krijgen dat ze ‘hun werk moeten doen’.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021

Surprised Wembley still allow this to happen. For years people have said it’s one of the easiest jibs going. pic.twitter.com/bXpENaK1oX — Jon. (@enolajon) July 11, 2021