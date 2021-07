Tite is boos op Argentinië en op Alejandro Domínguez na nederlaag

Zondag, 11 juli 2021 om 13:35 • Dominic Mostert

Tite, de bondscoach van Brazilië, is niet blij met het verloop van de finale van de Copa América. In het Maracanã in Rio de Janeiro werd Brazilië met 0-1 verslagen door rivaal Argentinië. Tite vindt dat de spelers van Argentinië zich onsportief opstelden, is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Esteban Ostojich en uit opnieuw kritiek op de organisatie van het toernooi.

De finale werd beslist door een doelpunt van Angel Di María halverwege de eerste helft. "De wedstrijd werd steeds stilgelegd. We wilden voetballen, maar dit was anti-voetbal", foetert Tite. "Steeds duiken om vrije trappen te krijgen, en daarna een eeuwigheid de tijd nemen om ze te nemen... De scheidsrechter zorgde er niet voor dat er tempo in de wedstrijd zat. De strategie van Argentinië was om het spel te ontregelen."

Het toernooi zou eigenlijk worden georganiseerd door Argentinië en Colombia, maar werd vlak voor de start verhuisd naar Brazilië. Er was geen publiek aanwezig bij de wedstrijden in het ernstig door het coronavirus getroffen land. "De organisatie liet veel te wensen over. De velden waren slecht. De spelers zijn blootgesteld aan serieuze risico's. Dat zou niet moeten gebeuren bij een groot toernooi als de Copa América. Ik heb het specifiek over de verantwoordelijke man, Alejandro Domínguez, de voorzitter van de CONMEBOL. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie."

Mogelijk kan Tite een boete tegemoetzien voor zijn uitspraken. Vorige maand werd hij bestraft voor uitspraken na de gewonnen groepswedstrijd tegen Colombia (2-1). "Ik ga het veld niet 'verschrikkelijk' noemen, maar het is een heel slecht veld om op te voetballen. Daar lijdt de hele amusementswaarde onder", zei Tite toen. "Er is te kort de tijd genomen om het toernooi te organiseren. Het is onacceptabel dat spelers van twee toplanden, die in Europa op velden van hoog niveau spelen, hierheen komen en hierop moeten spelen." De uitspraken leverden Tite een boete van omgerekend circa 4200 euro op.

Aanvaller Marcelo Martins van Bolivia kreeg een schorsing voor een duel en een boete van circa 17.000 euro voor een bericht dat hij tijdens het toernooi op Instagram plaatste. Hij reageerde op berichtgeving over coronabesmettingen die terug te voeren waren op het toernooi, zoals besmettingen bij spelers, delegatieleden en werknemers van ingehuurde bedrijven. Martins zelf testte de dag voor de start van het toernooi ook positief. "Bedankt CONMEBOL, voor dit alles", schreef hij cynisch. "Alle schuld ligt bij jullie. Wat gaan jullie doen als iemand overlijdt? Het enige wat jullie interesseert is geld. Zijn de levens van spelers niets waard?"