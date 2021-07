Ibrahim Afellay raakt niet uitgesproken: ‘Een exacte kopie van Iniesta’

Vrijdag, 2 juli 2021 om 19:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:16

De eerste helft tussen Zwitserland en Spanje in de kwartfinale van het EK was weinig sprankelend, toch heeft Ibrahim Afellay genoten van één speler in het bijzonder. De analist van de NOS prijst Pedri de hemel in, die als achttienjarige heerst op het middenveld van Spanje. Ook Kenneth Perez is vol lof over de jonge speler van Barcelona.

Spanje leidde bij rust met 0-1. Behoudens het vrij gelukkige doelpunt, dat na een schot van Jordi Alba via het Zwitsers been van Denis Zakaria viel, waren er weinig hoogtepunten. "Maar er zijn altijd een paar lichtpuntjes in zo'n wedstrijd", zegt Afellay. "En als je dan Pedri aan het werk mag zien, dan is dat een lust voor het oog. Zijn manier van positie kiezen, achter zijn tegenstander. Hij is altijd aanspeelbaar, of het nou in de dekking is of niet. Het opendraaien, het kost allemaal geen enkele moeite."

Ook Perez wil het graag hebben over Pedri. "Hoe achteloos hij het allemaal doet. Daaronder stond de tekst dat hij achttien jaar is. We weten allemaal hoe wij onze eigen talenten ophemelen als ze achttien, negentien zijn: 'Wereldtalent! Er is geen grens aan hoe goed hij is!' Maar dit is top. Het lichtpuntje van vandaag."

Afellay trekt tot slot de vergelijking met Andrès Iniesta, die tot 131 interlands namens Spanje kwam. "Hij is eigenlijk een kopie van Iniesta", vindt Afellay. "Hij heeft dezelfde stijl en manier van bewegen. Werkelijk waar ongekend. Hij is achttien jaar, achttien jaar! Je raakt er niet over uitgesproken."