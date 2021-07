De Spaans international die zijn doorbraak combineerde met het studentenleven

Donderdag, 1 juli 2021

Met een jaar vertraging is de strijd om de Europese titel inmiddels losgebarsten. Voetbalzone licht spelers uit op wie je tijdens EURO 2020 moet letten óf die een bijzonder verhaal hebben. Met in de negende aflevering aandacht voor Mikel Oyarzabal, die dit EK voorlopig de vaste invaller is bij Spanje en het net vond in de spectaculaire 3-5 overwinning op Kroatië. Een eventuele Europese titel zou het volgende succes betekenen in de nog prille carrière van de 24-jarige vleugelaanvaller van Real Sociedad, die niet bepaald een doorsneevoetballer is.

Door Chris Meijer

Uren en uren werd er gevoetbald op het Unzaga Plaza. De bomen rond het dorpsplein van Eibar vormden de doeltjes, op de achtergrond keken het gemeentehuis en de Baskische heuvels toe. Iedereen wilde David Silva zijn. De middenvelder werd op dat moment - in het seizoen 2004/05 - door Valencia verhuurd aan SD Eibar en liet het dorp dromen van promotie naar LaLiga, iets dat toen nog een utopie leek en niet veel later werkelijkheid zou worden. Uiteindelijk zou één van de jongetjes zestien jaar later aan de zijde van hun collectieve idool spelen: Mikel Oyarzabal. “Toen ik voor het eerst hoorde dat David mogelijk bij Real Sociedad zou tekenen, kon ik dat niet geloven. Ik had niet gedacht dat het mogelijk was. Hij is een geweldig voorbeeld voor ons allemaal”, zei Oyarzabal in gesprek met The Times. “Toen ik zes of zeven was, ging ik met mijn vader naar het stadion om hem te zien spelen. Ik vertelde hem dat toen hij bij ons arriveerde. Hij zei dat hij zich daar oud door voelde.”

Aan de zijde van Silva maakte Oyarzabal in april de grote droom van zijn familie waar: als aanvoerder van Real Sociedad een prijs omhoogtillen. De club uit San Sebastian won de uitgestelde finale van de Copa del Rey van het seizoen 2019/20 met 0-1 van aartsrivaal Athletic Club. Uitgerekend de club waar Oyarzabal ook had kunnen spelen. Athletic was de eerste grote club die hem ontdekte in de jeugdopleiding van Eibar. Zijn ouders bedankten echter vriendelijk: als telg van een Real Sociedad-familie was het niet de moeite waard om zijn vertrouwde omgeving achter zich te laten voor Bilbao. Hoe anders was dat toen zijn favoriete club in 2011 op de stoep stond. De toen veertienjarige Oyarzabal twijfelde geen moment om bij Real Sociedad aan de slag te gaan, ook al betekende het dat hij iedere dag totaal anderhalf uur in een taxi moest zitten om in San Sebastian te komen.

“Het moeilijkste was om iedere dag met de taxi naar de training te gaan, omdat het veel tijd kostte en ten koste ging van mijn studie. Het was lastig om me aan te passen bij Real Sociedad en tegelijkertijd mijn examens goed te doen. Uiteindelijk is het me gelukt door goed te organiseren. Ik ruimde tijd in voor ik naar de training ging, nadat ik uit school kwam en in de weekenden”, vertelde Oyarzabal in een interview met El Diario Vasco. Dat hij de overstap naar Real Sociedad maakte, betekende namelijk niet dat zijn school op een lager pitje moest komen te staan. Zijn ouders stonden erop dat hij een manier vond om het voetbal te combineren met school. Hun overtuiging was dat wanneer Oyarzabal dat allemaal goed zou weten te organiseren, hij snel volwassen zou worden.

Oyarzabal tilt eerder dit jaar de Copa del Rey de lucht in.

Aan die instelling veranderde niets toen Oyarzabal in 2015 onder trainer David Moyes als achttienjarige zijn doorbraak in het eerste elftal van Real Sociedad beleefde. Terwijl hij in het weekend tegenover Lionel Messi, Sergio Ramos, Luis Suárez of Cristiano Ronaldo stond, studeerde hij doordeweeks bedrijfskunde aan de Universiteit van Deusto in Bilbao. “Het was niet gemakkelijk om dat te combineren, omdat er dagen waren dat ik moe in de klas kwam of down was door een nederlaag. Maar ik wilde mijn studie afmaken, omdat het nodig was. Het was ook een goede afleiding voor het voetbal”, zei Oyarzabal, die in die tijd een appartement deelde met twee jeugdvrienden. “Ik had het heel druk, dus ik ging niet feesten. Zij wel. Maar ik vond het leuk om hen plezier te zien maken. Als zij op stap gingen, bleef ik in onze flat om te relaxen. Er waren geen problemen. De huishoudelijke taken waren verdeeld, maar we vonden het allemaal leuk om te koken."

“Toen ik op de universiteit begon, wilde ik mezelf uitdagen door alles net zo snel als mijn vrienden te doen. Gaandeweg hielpen ze mij met mijn studie, het is uiteindelijk gelukt. Zonder hun hulp was het allemaal was lastiger geweest. Vaak had ik niet zoveel zin om nog te studeren, maar ik weet dat het belangrijk is om een tweede optie naast het voetbal te hebben. Je weet nooit wat er kan gebeuren”, aldus Oyarzabal. Wat zijn studie misschien bemoeilijkte, was dat hij zich razendsnel ontwikkelde. Nog geen jaar na zijn debuut bij Real Sociedad werd hij voor het eerst opgeroepen voor de Spaanse nationale ploeg. Toenmalig bondscoach Vicente del Bosque liet Oyarzabal op 29 mei 2016 in de vriendschappelijke interland tegen Bosnië en Herzegovina debuteren voor la Roja.

Oyarzabal, op de foto met José Gayá, speelde voorlopig zeventien interlands voor Spanje, waarin hij vijf treffers verzorgde.

Het duurde drie jaar voor Oyarzabal weer zou worden opgeroepen voor het ‘grote’ Spanje. Na de Europese titel met Jong Spanje in 2019 kreeg hij eigenlijk steevast een plek in de Spaanse selectie, waar hij het overigens wel vaak nog moet stellen met een rol als invaller. Bondscoach Luis Enrique koos op zijn positie van zwervende linksbuiten voorlopig iemand anders: Dani Olmo bekleedde deze positie tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1), Gerard Moreno speelde op papier aan de linkerkant tegen Slowakije (0-5 zege) en in het duel met Kroatië in de achtste finale (3-5 zege na verlenging) viel de keuze op Pablo Sarabia. Oyarzabal kwam tot dusver in iedere wedstrijd van Spanje op het EK op de linksbuitenpositie als invaller binnen de lijnen.

Bij Real Sociedad is Oyarzabal inmiddels op deze positie - op papier een linksbuiten of linkermiddenvelder die geregeld in de as opduikt - uitgegroeid tot de grote man, ook na de komst van Silva. Oyarzabal nam in 2018 het rugnummer 10 en uiteindelijk de aanvoerdersband over van clubicoon Xabi Prieto, die na vijftien jaar bij Real Sociedad een punt achter zijn loopbaan zette. Tegelijkertijd zette de aanvaller zijn handtekening onder een nieuw tot medio 2024 lopend contract met een afkoopclausule van maar liefst 75 miljoen euro, waardoor Athletic andermaal een blauwtje liep bij Oyarzabal. De vraag is of Oyarzabal - die ondanks zijn bescheiden lengte van 1,81 meter met schoenmaat 47 de grootste voeten van alle spelers in LaLiga heeft en daardoor al sinds zijn jeugd de bijnaam Bigfoot draagt - die verbintenis gaat uitdienen, aangezien hij al langere tijd nadrukkelijk in verband wordt gebracht met onder meer Manchester City.

Het is goed mogelijk dat deze zomer meer clubs zich gaan melden bij de ouders van Oyarzabal, die zijn belangen behartigen. “Ik denk niet dat iemand me beter kan adviseren dan mijn ouders, want zij willen het beste voor me. Voorlopig gaat dat goed, dus het is de beste optie”, zo verklaarde Oyarzabal de keuze om zijn ouders zijn belangen te laten behartigen. Voor het spel rond zijn toekomst losbarst, wacht er echter nog een drukke zomer. Na het EK heeft Oyarzabal een vakantie van slechts een paar dagen, want hij is eveneens opgenomen in de Spaanse selectie voor de Olympische Spelen in Tokio. Daar heeft hij geen moment over getwijfeld: “Iedereen zou zijn zomer opgeven om mee te kunnen maken wat ik nu meemaak.”

