Denilho Cleonise (19) kan Bundesliga of Sporting verkiezen boven Eredivisie

Woensdag, 30 juni 2021

Denilho Cleonise is in ieder geval voorlopig even terug in Nederland. De negentienjarige vleugelaanvaller is transfervrij nadat zijn contract bij Genoa afliep en werkt momenteel een stageperiode af bij FC Twente. VfB Stuttgart en Sporting Portugal zijn echter ook concreet in de markt voor Cleonise, die in zijn eigen woorden wil afwachten wat er op zijn pad komt voordat hij een besluit neemt over zijn nabije toekomst.

Cleonise speelde de afgelopen drie jaar voor Genoa, dat hem weghaalde uit de jeugdopleiding van Ajax. “Het is een tijd geweest met ups en downs. Al met al is het een goede tijd geweest, ik heb vijf wedstrijden in het eerste elftal gespeeld”, zo blikt Cleonise in gesprek met Voetbalzone terug op zijn tijd in Italië. Met zeventien jaar, elf maanden en één dag werd Cleonise in november 2019 de jongste Nederlander ooit in de Serie A. Onder toenmalig trainer Thiago Motta behoorde hij vorig seizoen een tijdje tot de eerste selectie van Genoa, maar zijn opvolgers Davide Nicola, Rolando Maran en Davide Ballardini deden geen beroep meer op hem. “Een andere trainer met een andere filosofie maakte het lastig voor mij. Ik wilde nu een nieuwe uitdaging. Iets nieuws.”

Een jaar geleden hadden Atlético Madrid, Manchester City en Napoli Cleonise in het vizier. Dat hij het afgelopen jaar weinig wedstrijden heeft gespeeld, zorgt er in de woorden van de jonge aanvaller echter voor dat hij ‘opnieuw begint’. “Ik kan mijn hoofd wel koel houden en we zien wel wat er komt. Nu laat ik even mijn opties open en dan kijk ik welke club het best bij mij past”, zegt hij nuchter. Afgelopen week verscheen Cleonise als stagespeler op het trainingsveld bij de hoofdmacht van FC Twente.

“Het is wel fijn om weer terug te zijn in Nederland, al moet ik ook wel weer even wennen. De veldtrainer van Twente vroeg me bijvoorbeeld ook wat er anders is. In Italië moest ik meer verdedigen, achteruit, inzakken en op de counter spelen. Ik heb nu meer de ruimte om aan te vallen, dat is wel anders. Er wordt wat anders van je verwacht”, vertelt Cleonise. “Twente is een hele mooie club en het niveau is goed, het is mooi om daar mee te trainen en mijn conditie op peil te kunnen houden. Ik moet een goede indruk zien achter te laten, dan is er een kans dat ik kan blijven. Het is moeilijk te zeggen hoe lang ik nu voorlopig bij Twente blijf trainen.”

Er zijn namelijk meerdere clubs geïnteresseerd in Cleonise, die eerder in de jeugd van Zeeburgia, AZ en de Wooter Academy speelde. “VfB Stuttgart is concreet en ik heb ook een uitnodiging gehad van Sporting Portugal, maar dat heb ik even moeten verplaatsen. Ik zie wel wat er concreet op mijn pad komt en dan ga ik overleggen met mijn ouders en de mensen die om me heen staan om te kijken wat het beste voor me is.”