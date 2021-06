‘Waarom zou een Nederlander geen EK-finale met Oranje kunnen fluiten?’

Donderdag, 24 juni 2021 om 22:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Nederland heeft met Danny Makkelie en Björn Kuipers twee scheidsrechters die actief zijn op het EK. Indien Oranje ver komt op het toernooi, is de kans groot dat de arbiters vroegtijdig naar huis gestuurd worden. Volgens voormalig topscheidsrechter Mario van den Ende is dat een onzinnige regel van de UEFA. "Ik zou niet weten waarom een Nederlandse scheidsrechter niet de EK-finale zou kunnen fluiten wanneer Oranje zo ver komt", aldus de oud-arbiter tegenover het Algemeen Dagblad.

Van den Ende wijst naar hoe er in het ijshockey met scheidsrechters wordt omgegaan. "De ijshockeyfinale Amerika - Canada op de Olympische Spelen van 2000 werd geleid door drie Canadese arbiters en verliep prima. Een scheidsrechter hoort daar neutraal in te staan", aldus de oud-leidsman, die zelf actief was op de eindronden van 1994, 1996 en 1998. Bij alle toernooien moest Van den Ende voortijdig naar huis vanwege de prestaties van het Nederlands elftal.

"Zoals op een EK of WK de beste ploegen in de finale staan, zou dit ook voor scheidsrechters moeten gelden", vindt Van den Ende. "Je hoort mij niet zeggen dat Makkelie en Kuipers tot dusver de allerbeste scheidsrechters op dit EK zijn, in mijn ogen zijn dit namelijk Antonio Mateu Lahoz en Felix Brych. Maar ze behoren zeker tot de kopgroep. Dan zou het raar zijn als Makkelie en Kuipers straks, wanneer Oranje ver komt, naar huis worden gestuurd. Toch zal het wél zo gaan. En dat is tekenend voor het 'mammoet-denken' van de UEFA. Ze leven bij die organisatie nog in het stenen tijdperk."

Het Algemeen Dagblad laat ook Bas Nijhuis aan het woord. De KNVB-scheidsrechter denkt er anders over dan zijn voorganger. "Björn hoort absoluut bij de vier, vijf beste scheidsrechters op het EK en Danny schurkt daar heel dicht tegenaan", zegt Nijhuis. "Op basis van hun kwaliteiten zouden ze absoluut een finale verdienen. Daarover geen enkele twijfel. Maar ik begrijp wel dat het zo niet werkt, mocht het daadwerkelijk tot een EK-finale komen voor het Nederlands elftal. Zoals ik als inwoner van Enschede geen wedstrijden van FC Twente fluit, snap ik dat een Nederlander geen duels van Oranje fluit. Hoe objectief ze zo’n wedstrijd ook in zullen gaan; je hebt in zo’n geval toch de schijn tegen. En dat moet je niet willen."