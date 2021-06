Verliezend Tsjechië hoopt Nederland te treffen in achtste finales

Woensdag, 23 juni 2021 om 07:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:43

Tsjechië hoopt indirect op een ontmoeting met Nederland in de achtste finales van het EK. Het team van bondscoach Jaroslav Silhavy verloor dinsdag met 0-1 van Engeland en eindigde als derde in Groep D. Dat betekent dat Tsjechië zondag in Boedapest mogelijk de opponent van Oranje is. Silhavy is alleen maar voorstander van de hoofdstad van Hongarije als speelstad, ook al betekent dat een confrontatie met Nederland.

“Het zou mooi zijn als we in Boedapest kunnen spelen. Dan kunnen onze fans daar makkelijk heen reizen en ons steunen. Ik wil dus eigenlijk gewoon in Boedapest spelen”, vertelde Silhavy, die benadrukte dat er geen makkelijke tegenstanders meer zijn. “De meeste landen zullen ongeveer van hetzelfde niveau zijn en de achtste finale is toch een soort play-off waarin alles kan gebeuren.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik weet zeker dat we in staat zijn om te verrassen en nog verder te komen dit toernooi.” Tsjechië startte het EK met een 0-2 overwinning op Schotland, waarna een 1-1 gelijkspel tegen Kroatië volgde. Dinsdagavond kon een nipte nederlaag op Wembley niet worden vermeden. Silhavy hoopt dat zijn spelers in de achtste finales iets beter voor de dag komen. “Ik denk niet dat we slecht speelden, maar we speelden wel tegen Engeland. De ploeg of ploegen die we in de knock-outfase tegenkomen zullen van hetzelfde kaliber zijn.”

Nederland speelt in de achtste finales tegen Tsjechië óf de beste nummer drie uit Groep F: Frankrijk, Duitsland, Portugal of Hongarije. Alleen als groep E én Groep F een beste nummer drie afleveren, treft de ploeg van bondscoach Frank de Boer een nummer drie uit Groep F. Oranje speelt tegen de Tsjechen als Groep F een beste nummer drie aflevert en Groep E niet.

De Puskás Arena in Boedapest mag volledig worden gevuld, Dat betekent dat er zondag vanaf 18.00 uur ongeveer 60.000 fans op de tribunes zullen zitten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Engeland 3 2 1 0 2 7 2 Kroatië 3 1 1 1 1 4 3 Tsjechië 3 1 1 1 1 4 4 Schotland 3 0 1 2 -4 1