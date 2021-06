‘Slowakije verrassend goed? Hier hebben ze het veel meer over Oranje’

Woensdag, 23 juni 2021 om 08:45 • Thijs Verhaar • Laatste update: 09:44

Nederlandse profvoetballers zijn overal ter wereld te vinden; van de illustere Premier League of LaLiga tot aan de allerkleinste competities. Zodoende is er minimaal één Nederlander actief in elk van de 24 landen die aan het EK deelnemen en met hen zoomen we in op de sfeer, de EK-selecties, hun eigen ervaringen en nog veel meer. In aflevering 4 leggen Joeri de Kamps en Ruben Ligeon uit waarom het voor het Slowaakse volk helemaal geen verrassing zou zijn als de nationale ploeg boven komt drijven in een poule met Spanje, Zweden en het reeds verslagen Polen.

Door Thijs Verhaar

“In de bergen van Oostenrijk”, reageert De Kamps lachend als hij de vraag krijgt waar hij de laatste groepswedstrijd van de Slowaakse nationale ploeg gaat kijken. De 29-jarige middenvelder is met zijn club Slovan Bratislava op trainingskamp, want op 6 juli wacht al de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Champions League. De ploeg won afgelopen seizoen de nationale dubbel en heeft de ambitie om zich minimaal te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. “Dat is een uitdaging die we graag aangaan omdat de tegenstand in de eigen competitie wat minder is’, legt De Kamps uit. In 5,5 jaar Slowaakse dienst greep hij al driemaal de landstitel en ook de beker prijkt al in drievoud op zijn palmares. “We gaan nu dus volle bak voor een Europees resultaat en trainen voluit hier, dus heel veel tijd is er niet om naar het EK te kijken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch regelt trainer Vladimir Weiss het wel steeds zo dat de hele selectie vrijaf heeft als het Slowaakse elftal in actie komt. “Natuurlijk omdat veel jongens dat willen zien en een beetje omdat hij vroeger zelf de bondscoach was, maar vooral ook omdat hij graag wil weten of zijn zoon in actie komt”, lacht De Kamps. Vladimir Weiss junior is een 31-jarige linksbuiten die in de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Zweden zijn eerste EK-minuten mocht maken. “Mooi natuurlijk dat hij zich op dat podium mag laten zien en ik heb nog een paar teamgenoten die er dichtbij zitten”, vertelt De Kamps, die zelf ook in aanmerking hoopte te komen voor het Europese eindtoernooi. Niet met het voor hem onhaalbare Nederlands elftal, maar met Slowakije. In 2019 liet hij al weten open te staan voor een interlandloopbaan bij het land waar hij na zijn vertrek bij NAC Breda neerstreek, maar tot een akkoord met de Slowaakse bond kwam het vooralsnog niet.

“Toevallig is er nu een Argentijnse ploeggenoot van mij (Vernon Demarco, red.) die een Slowaaks paspoort heeft gekregen. In Argentinië doen ze niet moeilijk over een dubbele nationaliteit, maar voor mij ligt dat lastiger”, legt de voormalig jeugdinternational van Oranje Onder-20 uit. “Als ik mijn Nederlandse paspoort inlever, krijg ik die nooit meer terug. Ik heb geen ouders met een Slowaakse achtergrond, dus is het alles of niets. Ik heb inderdaad uitgesproken dat ik er heel serieus over na zou denken als de Slowaakse bond mij benadert, maar dan moet ik wel eerst iets horen van de bond en de bondscoach. Als hij me nu zou vragen van ‘Goh Joeri, sta je er voor open?’, luidt het antwoord nog steeds ‘ja’. Maar helaas is het nog niet aan de orde gekomen. Niet zo gek ook, want Slowakije heeft heel aardige spelers op mijn positie staan”, nuanceert de 29-jarige middenvelder.

“Ze hebben inderdaad behoorlijk wat goede voetballers”, knikt Ruben Ligeon instemmend. De momenteel transfervrije rechtsback was in 2016 een jaartje ploeggenoot van De Kamps bij Slovan en stond de afgelopen twee seizoenen onder contract bij het eveneens uit Slowakije afkomstige AS Trencin. “Ze hebben om te beginnen Marek Hamsik natuurlijk. De legend van Slowakije. En achterin Milan Skriniar van Inter. Dat is toch wel een grote speler geworden en de leider van de defensie sinds Martin Skrtel niet meer mee doet.” Inderdaad zijn dat de twee boegbeelden van de ploeg waar Róbert Bozeník van Feyenoord bankzitter is. “Tegen hem heb ik vaak gespeeld toen hij nog bij Zilina zat”, memoreert De Kamps. “Ik weet nog dat ik verbaasd was dat hij naar de Eredivisie ging, want ik vond hem geen heel indrukwekkende speler. Hij kon heus prima voetballen en scoorde toen op jonge leeftijd een paar belangrijke goals voor de nationale ploeg, maar ik dacht geen moment dat ik tegenover een echte topspits in de dop stond. Maar hij is er nu maar wel mooi bij op het EK en misschien zit er voor hem nog wel een invalbeurtje in.”

Voorlopig komt de jonge spits echter niet van de bank af, waar ook Stanislav Lobotka van Napoli plaatsneemt. Ligeon en De Kamps speelden allebei met hem in de jeugd van Ajax en herinneren hem als een rustige jongen. “Maar in het veld kan ie wel tekeer gaan”, glimlacht Ligeon. Hij deelde bij de Amsterdammers geregeld een kamer met de defensieve middenvelder en het toeval wil dat de twee ook buren waren in Bratislava, waar Lobotka een appartement kocht in hetzelfde gebouw als Ligeon. “Dan kletsten we even bij als hij er was, dus dat zijn mooie dingen. Hij is super vriendelijk, tot hij het veld op stapt. Dan is hij het type winnaar wat iedereen in zijn ploeg wil hebben. Stan heeft echt een mooie carrière opgebouwd en speelt nu niet eens mee op het EK, dus dat zegt ook wel iets over de kracht van het Slowaakse middenveld”, meent hij. De Kamps vult aan dat dat alles te maken heeft met zijn mindere seizoen bij Napoli. ‘Hij heeft dit jaar niet veel gespeeld en de andere jongens wel, dus geeft de bondscoach de voorkeur aan anderen, hoewel Lobotka wel een betere voetballer is.”

Stanislav Lobotka speelde wel in de laatste oefeninterlands, maar moet op het EK nog wachten op zijn eerste speelminuten.

Met de relatief onbekende Hrosovsky, Kucka en Mak in de gelederen won Slowakije echter in de eerste groepswedstrijd verrassend met 2-1 van Polen, terwijl in ronde twee nipt met 1-0 werd verloren van Zweden. “Het is grappig dat je die zege op Polen een verrassing noemt, want hier zien ze dat helemaal niet zo”, aldus De Kamps. “Slowakije heeft een goede mix van jong talent en ervaren gasten. Iedereen is goed bekend met de speelstijl en weet precies wat ie wanneer moet doen, dus het is gewoon een prima ploeg. Mijn teamgenoten hebben het daarom veel meer over de prestaties van Oranje. Dat verrast hen veel meer. Ten eerste dat Nederland er zo lang niet bij is geweest en ten tweede omdat ze nu zo goed voor de dag komen.” Oranje won zoals bekend alle groepsduels en even was er sprake van dat Slowakije een mogelijke tegenstander was in de achtste finale, maar dat scenario is inmiddels niet meer haalbaar door de eindstanden in de reeds afgeronde poules.

Slowakije staat momenteel op de tweede plaats in poule E en heeft alles nog in eigen hand. Bij een zege op Spanje is Slowakije uiteraard verzekerd van een plekje bij de beste twee, terwijl men met een gelijkspel minimaal derde is en ook nog als tweede eindigt indien Polen niet wint van Zweden. In het geval van een nederlaag is het echter einde verhaal omdat drie punten met een negatief doelsaldo niet genoeg is om bij de beste nummers drie te eindigen. De ploeg moet dus een resultaat neerzetten tegen het eveneens voor de laatste kans vechtende Spanje. Ligeon verwacht daarom een ‘heel moeilijk karwei’, waar De Kamps iets positiever is. “In Slowakije leren ze om heel fysiek te voetballen en winnen staat al op zeer jonge leeftijd centraal”, aldus de middenvelder, die inmiddels vijfenhalf jaar in de Slowaakse hoofdstad woont en onlangs zijn contract nog verlengde tot de zomer van 2023.

Overwinning van Kroatië betekent goed nieuws voor Oranje

Benieuwd welke EK-scenario's nog mogelijk zijn voor de achtste finales? Lees het hier! Lees artikel

De uitkomst in de spannende Groep E heeft ook gevolgen voor het Nederlands elftal. Oranje speelt in de achtste finales tegen Tsjechië óf de beste nummer drie uit Groep F: Frankrijk, Duitsland, Portugal of Hongarije. Alleen als groep E én Groep F een beste nummer drie afleveren, treft de ploeg van bondscoach Frank de Boer de nummer drie uit Groep F. Oranje speelt tegen de Tsjechen als Groep F een beste nummer drie aflevert en Groep E niet. Aangezien Tsjechië op papier een stuk minder lastig te verslaan is dan de nummer 3 uit de poule des doods, moet Nederland dus hopen dat Slowakije verliest van Spanje. De Kamps - tijdens het interview nog niet op de hoogte van dat scenario - verwacht echter niet dat de Spanjaarden het makkelijk gaan krijgen. “Het voetbal van de Slowaken is misschien wat minder verzorgd dan in Nederland, maar op inzet maken ze veel goed. Als mooi voetballen niet lukt, moet het maar lelijk, redeneren ze hier. En dat werkt goed voor ze. Ik geloof dus dat ze zich kunnen plaatsen. Slowakije is geen ploeg om te onderschatten.”

Of er spontaan een volksfeest losbarst als de Slowaken titelkandidaat Spanje (en daarmee ook indirect Oranje) inderdaad een hak kunnen zetten, waagt De Kamps te betwijfelen. Hij geeft aan dat de mensen daar over het algemeen wat te nuchter voor zijn en meer passie voelen bij de nummer 1 sport ijshockey. “Toch merk ik wel dat er vooruitgang in zit. Ook in Slowakije houden ze er tegenwoordig wel van om voetbal te kijken met een biertje in de bar”, aldus de middenvelder, die de ommekeer bij de nationale bevolking niet los kan zien van de opmars van de Slowaakse ploeg. “Daardoor leeft het steeds ietsje meer. Toch zie ik het niet gebeuren dat de hele straat vol vlaggetjes komt te hangen zoals in Nederland, maar wie weet wat er mogelijk is als ze een paar rondjes verder komen. Ik zou het in ieder geval mooi vinden als ze later in het toernooi tegen Nederland mogen. Het zou top zijn om dat met mijn ploeggenoten te kunnen kijken. Ik schat Oranje nog wel wat hoger in dan Slowakije, dus dat komt dan helemaal goed, haha.”

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Zweden 2 1 1 0 1 4 2 Slowakije 2 1 0 1 0 3 3 Spanje 2 0 2 0 0 2 4 Polen 2 0 1 1 -1 1

Aflevering 1: Van Nederlandse amateurs naar Süper Lig: ‘Op EK juich ik gewoon voor allebei’

Aflevering 2: Waarom Denemarken een gevaarlijke outsider is: 'Dat is een groot voordeel’

Aflevering 3: ‘De Boer mag me bellen voor inside information, ik verwacht geen problemen’