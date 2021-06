Derksen vol verbazing over nieuws rond Platini: ‘Het is toch belachelijk?’

Woensdag, 16 juni 2021 om 00:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:25

Michel Platini maakt bekend terug te keren in de voetbalwereld. De oud-voetballer, die als bestuurder van de UEFA een jarenlange schorsing kreeg, treedt in november toe tot het bestuur van de internationale spelersvakbond FIFPro. De schorsing van Platini liep twee jaar geleden af, waardoor hij vrij is terug te keren in het voetbal.

"Hier word ik heel blij van", laat Platini weten. "Ik heb altijd gezegd dat ik terug zou komen als ik ergens van nut zou kunnen zijn. Voetbal behoort toe aan de spelers en de fans. Ik keer terug naar mijn mensen, de spelers, om hun positie te verdedigen en te rechtvaardigen. En boven alles om gezamenlijk te bouwen aan de toekomst van het voetbal."

Platini was tussen 2007 en 2015 voorzitter van de UEFA. De Fransman raakte in zijn laatste jaar bij de Europese voetbalbond ernstig in opspraak vanwege het aannemen van een betaling van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter. Hij werd aanvankelijk geschorst voor acht jaar, maar Platini vocht de schorsing meerdere keren aan. Hoewel vrijspraak uitbleef, had de Fransman toch enig succes in de rechtszaal.

Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) schorste Platini uiteindelijk voor vier jaar en gaf hem een geldboete van 60.000 Zwitserse franken (omgerekend 55.000 euro) voor het zonder legale basis aannemen van een bedrag van twee miljoen Zwitserse franken (omgerekend 1,8 miljoen euro) uit handen van Blatter.

Het nieuws over de terugkeer van Platini komt ook in het praatprogramma De Oranjezomer voorbij. "In ieder geval een betrouwbare, integere man", grapt Johan Derksen. Daarna slaat hij een serieuze toon aan: "Het is toch belachelijk? Zo'n man mag toch nooit meer terugkomen in een officiële functie in de voetballerij, als je je laat omkopen!?"