Uitblinker Patrick Schick neemt Tsjechië bij de hand met wereldgoal

Maandag, 14 juni 2021 om 16:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:14

Tsjechië heeft maandagmiddag zijn eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap winnend afgesloten. De ploeg van bondscoach Steve Clarke was op Hampden Park met 0-2 te sterk voor Schotland. Patrick Schick was de absolute uitblinker aan de kant van de Tsjechen. De spits van Bayer Leverkusen nam beide treffers voor zijn rekening, waarvan de tweede van grote schoonheid was. Van ruim veertig meter verschalkte hij doelman David Marshall. Schick is nu samen met Romelu Lukaku gedeeld topscorer op het EK met twee treffers.

Gesteund door het publiek begon Schotland sterk aan het duel. Clarke kreeg voorafgaand aan de wedstrijd echter wel een flinke domper te verwerken, daar vaste waarde Kieran Tierney niet fit genoeg bleek om aan de aftrap te verschijnen. Al na een kwartier spelen dook Schick voor de eerste keer gevaarlijk op voor het doel van Marshall. De aanvaller probeerde het met een schot met links in de korte hoek, maar moest toezien hoe de goalie van Schotland in de weg lag. Aan de andere kant kon een voorzet van Andy Robertson net niet worden binnengetikt door Lyndon Dykes bij de eerste paal.

In een aantrekkelijke eerste helft golfde het spel op en neer. Robertson kreeg alle tijd en ruimte om vanuit een kansrijke positie het doel van Tomás Vaclík onder vuur te nemen, maar de Tsjechische doelman wist het schot van de Liverpool-verdediger ternauwernood te keren. Op slag van rust was het aan de overkant van het veld wel raak. Vladimír Coufal zorgde aan de rechterkant van het veld voor het voorbereidende werk en legde het leer op het hoofd van Schick, waarna laatstgenoemde met een knappe kopstoot de linkerhoek vond: 1-0.

Schotland schreeuwde in het eerste bedrijf tot tweemaal toe om een strafschop, maar vond beide keren geen gehoor bij scheidsrechter Daniel Siebert. Amper onderweg in de tweede helft zorgde Schick voor de tot nu toe mooiste treffer van het EK. De aanvaller kreeg de bal per toeval in de loop mee en haalde net over de middenlijn doeltreffend uit met links over de uitkomende Marshall. De treffer, gemeten op 45,4 meter, betekende het verste doelpunt vanaf waar ooit is gescoord tijdens een Europees kampioenschap sinds 1980. Even voor de treffer van Schick raakte Jack Hendry met een schot van buiten de zestien de lat.

Tsjechië kwam beduidend beter uit de kleedkamer en leek via Vladimír Darida al snel onderweg naar een nog ruimere voorsprong, maar het schot van de middenvelder van Hertha BSC ging rakelings over de rechterkruising. Schotland was zeker niet onzichtbaar, maar deed zichzelf tekort in de afronding. Een schot van Stuart Armstrong eindigde via Tomás Kalas op het dak van het doel en een poging van Lyndon Dykes kon maar net worden gestopt door Vaclík. En dus hield Tsjechië vrij eenvoudig stand. Door de zege gaat Tsjechië voorlopig aan de leiding in Groep D. Engeland, dat zondag met 1-0 won van Kroatië, volgt als nummer twee.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Tsjechië 1 1 0 0 2 3 2 Engeland 1 1 0 0 1 3 3 Kroatië 1 0 0 1 0 0 4 Schotland 1 0 0 1 0 0