Laudrup haalt uit naar UEFA: ‘Spelers kregen keuze die geen keuze was’

Zondag, 13 juni 2021 om 13:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:26

Michael Laudrup heeft daags na de verloren EK-wedstrijd van Denemarken tegen Finland (0-1) flinke kritiek geuit richting de UEFA. Volgens de oud-voetballer had de Europese voetbalbond een andere keuze moeten maken toen middenvelder Christian Eriksen op het veld onwel was geworden. De UEFA gaf de Deense spelers twee keuzes: of de wedstrijd 's avonds nog uitspelen, of zondagochtend om 12.00 uur. De spelers kozen unaniem voor de eerste optie. Volgens Laudrup had het duel nooit zaterdagavond uitgespeeld mogen worden.

Toen de Deense voetbalbond DBU zaterdagavond na ongeveer een uur na de reanimatie van Eriksen meldde dat de speler van Internazionale bij kennis was, besloten de spelers van Denemarken en Finland om het duel na een onderbreking van bijna twee uur te hervatten. "De spelers kregen een keuze die geen keuze is", stelt Laudrup in gesprek met de Deense omroep TV2. "De optie was: speel vanavond, of zondag om 12.00 uur. Ik vind niet dat dit een keuze is. De UEFA had gewoon moeten zeggen: 'We spelen vanavond niet meer, dan gaan we later kijken wat de mogelijkheden zijn'."

Finland won uiteindelijk met 0-1 door een doelpunt van Joel Pohjanpalo. Ook omdat doelman Lukas Hrádecky een niet al te best ingeschoten strafschop van Pierre-Emile Höjbjerg keerde. "Ik vind het verkeerd zo kort na een emotionele gebeurtenis een beslissing te moeten nemen", gaat Laudrup verder. "Iemand had moeten zeggen: 'Vanavond zullen we niet meer spelen'." Laudrup kwam zelf 104 keer uit voor de nationale ploeg van Denemarken en werkte tussen 2000 en 2002 als assistent-bondscoach van het Deense elftal.

"Ik respecteer dat onze ploeg en de Finnen erin geslaagd zijn verder te spelen" aldus Laudrup. "Maar wanneer zoiets gebeurt, zijn de spelers vol emotie. Dan hebben ze niet het overzicht om belangrijke beslissingen te nemen. Dan moet er iemand zijn die zegt: 'We stoppen'." De Deense voetbalbond bevestigde zondagochtend in een officiële verklaring dat Eriksen weer bij kennis is. Er is ook al contact geweest met zijn collega-internationals van de Deense ploeg, zo klonk het vanuit Kopenhagen.