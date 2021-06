Immense corona-uitbraak 24 uur voorafgaand aan Brazilië - Venezuela

Zaterdag, 12 juni 2021 om 18:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:43

Venezuela kampt met een corona-uitbraak een dag voor het eerste duel met Brazilië op de Copa América. Twaalf personen uit de selectie én de technische staf hebben positief getest, zo hebben de Braziliaanse gezondheidsautoriteiten zaterdag bekendgemaakt. De namen van de personen zijn niet bekendgemaakt.

De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten laten in een communiqué weten dat alle personen asymptomatisch zijn. “Ze zitten geïsoleerd in individuele kamers en worden onderzocht door het team van de CONMEBOL”, doelt men op de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De geïnfecteerde personen zijn allen in een hotel ondergebracht.

De delegatie van Venezuela arriveerde vrijdag in Brazilië, dat de organisatie van het toernooi voor zijn rekening neemt. Het Zuid-Amerikaanse landentoernooi zou aanvankelijk in Argentinië en Colombia worden gehouden, maar de corona-situatie in beide landen leidde ertoe dat de organisatie werd afgenomen en de keuze uiteindelijk voor Brazilië viel. De situatie in Brazilië qua corona-gevallen is echter desastreus met liefst 480.000 doden.

De CONMEBOL heeft nog niet gereageerd op de situatie. Het is dan ook nog onduidelijk of het duel van zondag in het Estádio Nacional de Brasília doorgang zal vinden. Twee spelers van Venezuela, Wilker Ángel and Rolf Feltscher, werden afgelopen donderdag positief op corona getest en reisden een dag later niet af naar Brazilië.