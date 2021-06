De Ligt ontbreekt tegen Oekraïne; De Boer maakt eerste keeper bekend

Zaterdag, 12 juni 2021 om 13:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:34

Matthijs de Ligt komt niet in actie tegen Oekraïne, zo maakt Frank de Boer zaterdagmiddag bekend tegenover de NOS. De 21-jarige centrumverdediger van Juventus is niet voldoende hersteld van zijn liesblessure en zit niet bij de wedstrijdselectie van Oranje. De Boer onthult tevens dat Maarten Stekelenburg onder de lat staat.

De Ligt liep een week geleden, tijdens het trainingskamp van Oranje in het Porguese Faro, een blessure aan zijn lies op. De mandekker trainde vervolgens enkele dagen individueel en deed vervolgens alleen delen van de groepstraining mee. De Ligt schatte de kans dat hij zondag in actie kon komen tegen Oekraïne eerder in op zestig procent.

Bekeken wordt of De Ligt de volgende wedstrijd, donderdag tegen Oostenrijk, wel haalt. "Hopelijk duurt het toernooi nog lang voor ons en dan gaan we hem nog keihard nodig hebben", zegt De Boer. "Als het de finale was, hadden we hem waarschijnlijk wel opgesteld, maar gezien de aard van de blessure gaan we geen onnodig risico nemen. Hij zit er heel dicht tegenaan en we verwachten dat hij volgende wedstrijd kan spelen."

Eerder had De Boer minder geduld met Jasper Cillessen, die vanwege een coronabesmetting onverbiddelijk uit de selectie werd gezet. Stekelenburg en Tim Krul streden vervolgens om de plek onder de lat, terwijl Marco Bizot als derde doelman werd opgeroepen. "Uiteindelijk is het een gevoel", legt De Boer zijn keuze voor Stekelenburg uit. "Er zit gewoon weinig verschil in en het is een moeilijke keuze geweest. Heel veel respect voor Tim, maar op dit moment kies ik voor Maarten."