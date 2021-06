Luis Suárez komt woorden tekort: ‘Papi, bedankt voor alle vreugde’

Zaterdag, 12 juni 2021 om 11:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:31

Na een carrière die hem langs liefst 31 clubs voerde, heeft Sebastián Abreu een punt achter zijn loopbaan gezet. De 44-jarige aanvaller, met de fameuze bijnaam el Loco, vindt het mooi geweest. “De dag is gekomen dat ik er een punt achter zet”, verklaart de aanvaller 26 jaar en 6 dagen na zijn eerste wedstrijd als profvoetballer.

Abreu heeft een Guinness World Record op zak. De Uruguayaan, goed voor 70 A-interlands en 26 doelpunten, mag zich de voetballer noemen met het meeste aantal clubs. Hij verbeterde in 2017 het record van de Duitse keeper Lutz Pfannenstiel, die voor 25 clubs uit kwam. In totaal speelde Abreu 857 officiële wedstrijden voor club en land, waarin hij goed was voor 468 doelpunten.

Abreu speelde vrijdag zijn laatste wedstrijd in dienst van Sud América, een club uit de tweede divisie in Uruguay. Dat deed hij tegen Liverpool, dat op 5 juni 1995 ook de tegenstander was toen hij namens Defensor Sporting zijn eerste stappen als profvoetballer zette. De spits speelde veelal in Zuid-Amerika, waar hij voor tal van clubs speelde. Hij voetbalde ook een tijdje in Europa, voor Deportivo la Coruña en Real Sociedad uit Spanje, de Griekse club Aris Saloniki en in Israël bij Beitar Jeruzalem.

Landgenoot Luis Suárez liet op sociale media blijken hoeveel hij aan Abreu heeft gehad in zijn eerste jaren als profvoetballer. “Papi! Ik kom woorden tekort om mijn dank te kunnen uitspreken voor wat je in mijn beginjaren hebt gedaan. Je was een van de personen die mij meer in mezelf liet geloven en daar zal ik je altijd dankbaar voor zijn. Ik wil je niet alleen feliciteren vanwege je loopbaan, maar ook vanwege het feit dat je alles hebt bereikt op basis van hard werken. Bedankt dat je onderdeel bent geweest van het Uruguayaanse voetbal. Papi, bedankt voor alle vreugde die je mij hebt bezorgd als fan. Ik wens je het allerbeste in deze nieuwe fase van je leven, ik houd veel van je.”

Abreu deed met Uruguay mee aan de WK's van 2002 en 2010. Hij schoot zijn land in 2010 naar de halve finales door in de strafschoppenserie tegen Ghana de beslissende penalty te benutten met een Panenka. In de halve finale verloor Uruguay met 3-2 van Oranje.