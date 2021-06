Vrijdag, 11 Juni 2021

Atalanta zit achter derde Jong Oranje-speler aan

Dick Schreuder moet de nieuwe assistent-trainer van Vitesse worden. De broer van Alfred Schreuder zat even zonder werk na zijn vertrek bij TSG Hoffenheim, maar moet nu de naar RKC Waalwijk vertrokken Joseph Oosting opvolgen. (De Gelderlander)

Kylian Mbappé heeft aan Paris Saint-Germain laten weten pas na het EK een beslissing te nemen over zijn toekomst. De aanvaller heeft een voorstel in beraad om zijn volgend jaar aflopende contract te verlengen. (RMC Sport)

Calvin Stengs is de derde Nederlandse speler die gevolgd wordt door Atalanta. De Italianen, die ook achter Teun Koopmeiners en Sven Botman aanzitten, zien de aanvaller van AZ als goedkoper alternatief voor Jérémie Boga van Sassuolo. (Tuttomercatoweb)

Watford staat op het punt om Danny Rose transfervrij in te lijven. De linkervleugelverdediger liet onlangs zijn contract ontbinden bij Tottenham Hotspur, waar hij het laatste seizoen niet meer in aanmerking kwam voor speelminuten. (The Athletic)

Paulo Fonseca en zijn zaakwaarnemer ronden de laatste details met Tottenham Hotspur af. De Portugees wordt aangesteld als nieuwe manager, zodra Fabio Paratici officieel is gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van the Spurs. (The Telegraph)