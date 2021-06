Real Madrid overweegt in stadion van Atlético Madrid te gaan spelen

Woensdag, 9 juni 2021 om 09:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:45

Real Madrid overweegt om de eerste thuiswedstrijden van komend seizoen in het stadion van stadsgenoot Atlético Madrid te spelen, zo schrijft Marca woensdag. Op de voorpagina staat een foto van het Wanda Metropolitano, met de tekst El Madrid sondea jugar en el Wanda, ‘Real Madrid onderzoekt de mogelijkheden om in het Wanda te spelen’. Real Madrid speelt al sinds 1 maart 2020 niet meer in het Santiago Bernabéu.

Real Madrid won op de eerste dag van maart 2020 met 2-0 van Barcelona. Dat was ook meteen het laatste thuisduel in de voetbaltempel van de Koninklijke, daar de coronacrisis het Spaanse voetbal drie maanden lamlegde en vervolgens de grondige renovatie van het stadion enkele maanden later begon. Real Madrid speelde sindsdien alle thuisduels in alle competities in het Estadio Alfredo Di Stéfano, het stadion op het trainingscomplex waar doorgaans Real Madrid Castilla zijn thuiswedstrijden afwerkt.

In de laatste twee speeldagen van vorig seizoen maakten enkele duizenden toeschouwers hun rentree in de Spaanse voetbalstadions. De verwachting is dat in de beginfase van komend seizoen maximaal een derde van de capaciteit van een stadion gevuld mag worden. Geschat wordt dat in het Wanda Metropolitano, een van de grootste stadions van Spanje, 20.000 tot 30.000 toeschouwers mogen plaatsnemen, als de omstandigheden niet veranderen. Met meer dan 80.000 doden en meer dan 3,5 miljoen besmettingen is Spanje één van de Europese landen die het zwaarst getroffen zijn door de coronapandemie.

Het Estadio Alfredo Di Stéfano heeft een capaciteit van slechts zesduizend zitplaatsen en is het Plan B van Real Madrid, dat maximaal wil profiteren van de lossere regels. Niet onbelangrijk: Real Madrid en Atlético Madrid onderhouden op bestuurlijk niveau een uitstekende relatie. Voorzitter Enrique Cerezo stond vorig jaar al welwillend tegenover een dergelijk scenario: “Niemand hoeft te twijfelen aan onze medewerking jegens Real Madrid”, benadrukte de hoogste sportbestuurder.

Afgezien van de goede verstandhouding tussen de clubs, zal ook de gemeente Madrid goedkeuring moeten verlenen. Atlético zal zich hoe dan ook niet positioneren zolang de stadsgenoot geen formeel verzoek indient. De verwachting is dat de renovatie van het Santiago Bernabéu, waarmee een investering van 525 miljoen euro gemoeid is, in oktober afgerond zal zijn.