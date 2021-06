Huntelaar krijgt er een optie bij: ‘Ik heb Klaas-Jan een mailtje gestuurd’

Maandag, 7 juni 2021 om 19:05

Riemer van der Velde heeft Klaas-Jan Huntelaar benaderd voor een terugkeer bij sc Heerenveen. De voormalig voorzitter van de club uit Friesland zegt in de podcast Radio Camataru van FeanOnline dat hij de 37-jarige spits een mail heeft gestuurd met de vraag of hij wil nadenken over een terugkeer naar de club waar hij tussen 2004 en 2006 speelde. Huntelaar heeft Schalke 04 achter zich gelaten en werd eveneens gelinkt aan een terugkeer naar De Graafschap.

“Vorig jaar is hij (Huntelaar, red.) hier geweest met Ted van Leeuwen (destijds technisch directeur FC Twente, red.) en toen twijfelde hij wat hij zou doen. Hij wilde daar een keer met mij en Van Leeuwen, die nu manager is bij NEC, over praten. Hij heeft hier een visje gegeten en ik heb gezegd: ‘Kom naar Heerenveen, want we kunnen je goed gebruiken. En ik wil daar wel in bemiddelen’”, vertelt Van der Velde, die tussen 1983 en 2006 voorzitter van Heerenveen was en daarna is benoemd tot erevoorzitter.

Van der Velde is van mening dat Huntelaar nog altijd van waarde kan zijn voor Heerenveen. “Toevallig heb ik hem gisteren weer een mailtje gestuurd. Ik had Karel Brandsma (scout van Heerenveen, red.) namelijk aan de lijn en vroeg: ‘Hoe denken jullie nou over Huntelaar?’ Karel zei: ‘Nou, dat zou niet gek zijn’. Dus ik heb Klaas-Jan een mailtje gestuurd: denk er nog eens over na”, zegt Van der Velde. De Graafschap hoopt Huntelaar eveneens te kunnen verleiden tot een terugkeer op de Nederlandse velden.

Voorzitter Martin Mos kondigde aanvankelijk aan dat er een gesprek zou plaatsvinden met Huntelaar, al zwakte algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp dit later af. “Wij waarderen hem enorm, als boegbeeld van onze regio en oud-speler van de club. Maar tussen hoop en realiteit zit nog wel een belangrijk verschil. Klaas-Jan heeft aangegeven dat hij de komende periode tijdens zijn welverdiende vakantie rustig wil nadenken hoe hij zijn leven na dit seizoen wil invullen. Met als belangrijkste vraag: wel of niet doorgaan met voetballen.”

Huntelaar kwam op elfjarige leeftijd terecht in de jeugdacademie van De Graafschap. Na zes jaar vertrok hij naar PSV, maar in 2003 keerde hij terug op huurbasis. Huntelaar is vanaf 1 juli transfervrij. Hij kwam in zijn tweede periode bij Schalke 04 tot twee doelpunten in negen Bundesliga-wedstrijden. Zijn bijdrage was echter niet voldoende om de club uit Gelsenkirchen te behouden voor het hoogste niveau en een contractverlenging zat er niet in.