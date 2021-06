‘Ik ken Suriname door en door, daar doet onze bondscoach zijn voordeel mee’

Canada en Suriname maken in de nacht van woensdag op donderdag uit wie er mag blijven dromen van deelname aan het WK van 2022. Het duel heeft een speciaal tintje voor Remko Bicentini, die sinds januari als assistent van bondscoach John Herdman werkzaam is bij de Canadese nationale ploeg. “Als ik neutraal was geweest, was ik wel op de hand van Suriname zijn. Maar ja, ik werk voor Canada. Dit is mijn job. Ik heb de absolute wil om te winnen”, geeft Bicentini te kennen in gesprek met Voetbalzone.

Nee, het ligt niet bepaald voor de hand dat Suriname heel veel geheimen zal hebben voor Canada. “De spelers van Suriname ken ik allemaal door en door”, lacht de uit het Gelderse Wijchen afkomstige Bicentini. “Haps, Leerdam, Koolwijk, Becker en Hasselbaink zijn allemaal spelers die ik in de Nederlandse competitie volgde en ken. Dat de bondscoach de juiste informatie krijgt om zo’n lastige tegenstander te bespelen maakt het allemaal natuurlijk wat makkelijker. Dat is het voordeel als je een staf hebt die wat breder georiënteerd is, zo kan alles getackeld worden wat te tackelen valt. Daar doet de bondscoach zeker zijn voordeel mee, we praten er veel over.”

Zijn kennis van het voetbal in de Caraïben was een van de redenen waarom Canada hem na zijn gedwongen vertrek als bondscoach van Curaçao polste voor de functie van assistent-bondscoach. “Haïti, Bermuda, Nicaragua”, zo somt Bicentini enkele landen op die hij de afgelopen jaren met Curaçao trof. Hij werkte veertien jaar op het eiland, waarvan de laatste vier jaar als bondscoach. “Dat is anders dan wat ze in Canada gewend zijn om te spelen. Ze verwachten het om dat erin te brengen bij Canada. Dat snap ik, want het is een andere dimensie van spelen. Een andere mindset. Het werkt ontzettend goed en daar heb ik veel plezier in. Het bevalt fantastisch. Natuurlijk is het anders, daarom heb ik ook hiervoor gekozen. Je werkt in een andere cultuur, met topspelers, een topsportmentaliteit en een absolute wil om alles eruit te halen wat er erin zit.”

Tijdens de eerste ronde van de kwalificatiecyclus van de CONCACAF (de voetbalbond voor de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika) voor het WK van 2022 in Qatar rekende Canada al af met Bermuda (5-1), de Kaaimaneilanden (0-11) en Aruba (0-7). “De wedstrijd Aruba was geweldig. Met Stanley Menzo als bondscoach. De spelers van Aruba ken ik ook allemaal. Het was een plezierige en goede wedstrijd, Aruba heeft zijn best gedaan om in een 4-3-3 voetballend eruit te komen. Het is niet zo dat ze een muur wilden bouwen”, zo blikt Bicentini terug op het treffen met Aruba, dat in de nacht van zondag op maandag met 0-7 gewonnen werd.

“Het komt er op aan hoe je daar mee omgaat. Je bent verplicht om die wedstrijden te winnen, gezien de FIFA-ranking en de prestaties van de afgelopen jaren. Maar je moet het wel kunnen opbrengen om daar goed voor de dag te komen. We zijn heel scherp geweest. Natuurlijk zijn er wel wat wisselingen geweest, maar we hebben dat heel goed gedaan”, vertelt Bicentini over de voorlopig vlekkeloze kwalificatiecyclus. Canada heeft de beschikking over onder meer Alphonso Davies (Bayern München) en Jonathan David (Lille OSC), spelers die een lang seizoen achter de rug hebben. “Ze zijn absoluut fris en fit. Je speelt voor je land en dan komt er iets anders naar boven. Natuurlijk is het een lang seizoen geweest, maar je weet waarvoor je speelt. Daar wijkt alles voor. Als ik die jongens zie trainen en hoe ze hiermee bezig zijn, zijn ze echt fris in het hoofd en hun body.”

“Het gevoel is dat we nu naar een echte wedstrijd gaan. Daar wil ik niemand mee tekortdoen, maar tegen Aruba en de Kaaimaneilanden moet je gewoon winnen. Nu wacht er een uitdaging waar we vol aan de bak voor moeten om een goed resultaat te halen”, vervolgt Bicentini. Suriname is na drie wedstrijden eveneens nog foutloos in de WK-kwalificatiecyclus, al is het doelsaldo wel flink in het voordeel van Canada (+22 om +15). “Het is fantastisch voor Suriname dat ze van deze jongens gebruik kunnen maken. Maar aan de andere kant hebben wij ook een fantastisch elftal, dat al wat langer bij elkaar speelt. Dat zou de doorslag kunnen geven richting de wedstrijd tegen Suriname. Routine, hoe vaak heb je met elkaar gespeeld? Maar het lijkt me duidelijk dat ze een gevaarlijke tegenstander zijn. Het wordt een beladen wedstrijd. Volle bak.”

Alleen de winnaar van de poule plaatst zich voor de tweede fase van de WK-kwalificatie. Daar wacht een treffen met Haïti of Nicaragua, waarna de winnaar van dat tweeluik doorstroomt richting de finaleronde. Honduras, de Verenigde Staten, Costa Rica, Mexico en Jamaica zijn al zeker van deelname aan deze poule met acht landen, waarin drie directe WK-tickets en een plek in een intercontinentale play-off worden verdeeld. “Canada is upcoming, dat hebben ze de laatste jaren wel bewezen. Ze zijn gewend om tegen landen als de Verenigde Staten, Mexico en Honduras te spelen. Het absolute doel is om ons te kwalificeren voor de finalepoule, met deze spelers kan je daar een rol van betekenis in spelen en daar maken we een kans om ons te kwalificeren voor het WK. Maar eerst moeten we deze wedstrijd tegen Suriname nog winnend afsluiten.”