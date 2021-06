Haller: ‘Ik kreeg in mijn hotelkamer een berichtje van Ajax: zeg niks’

Maandag, 7 juni 2021 om 12:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:33

Sébastien Haller weet nog steeds niet precies waarom hij in het afgelopen seizoen geen Europa League-wedstrijden voor Ajax kon spelen. De aanvaller werd niet ingeschreven voor de knock-outfase van zijn club, waardoor hij alle wedstrijden vanaf de tribune moest bekijken. Haller weet niet exact wat er misging, maar zegt in een uitgebreid interview met So Foot dat hij vanaf het eerste moment medelijden had met de verantwoordelijken.

"Zelfs ik weet niet wat er is gebeurd!", blikt Haller lachend terug. Begin februari kwam de administratieve blunder van Ajax aan het licht. Erik ten Hag vertelde dat de club was vergeten 'een vinkje aan of uit te zetten'. De Amsterdammers vroegen de UEFA vervolgens om een uitzondering te maken, maar de Europese bond hield vast aan de eigen regels. "Ik zat 's avonds in mijn hotelkamer en kreeg een berichtje: 'Beantwoord geen vragen van journalisten over de Europa League-kwestie, we gaan dit oplossen, zeg niets'. Dus ik dacht: wat voor kwestie, waar hebben ze het over? Ik wist er niks van, terwijl zij al bezig waren om me weer op de lijst te krijgen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het was een menselijke fout. Iemand vergat het formulier in te leveren, maar behalve de ontbrekende muisklik was er ook sprake van slechte communicatie. De één had vakantie, de ander was een weekend weg, de ander vierde zijn verjaardag... Het was ongelukkig, maar de UEFA maakt geen onderscheid, of je nu Ajax bent of niet", vervolgt de spits. "De volgende dag, toen ik me weer bij de club meldde, zag ik de persoon die aan de basis stond van de fout. Hij had heel veel spijt." Haller voegt er niet aan toe om wie het ging, maar mogelijk doelt hij op teammanager Jan Siemerink.

“Het is niet alsof hij het expres deed. Het was een fout, zoals we allemaal fouten maken. Ik had niet graag in zijn schoenen gestaan. Ik had medelijden met hem. Ik wilde niet dat hij in de problemen zou komen of ontslagen zou worden, dus ik probeerde het zo goed mogelijk af te handelen. Het is inmiddels vergeten en vergeven. Ik focus me liever op wat ik wel kan winnen dan op wat ik heb gemist", maakt Haller duidelijk. Het was desondanks erg moeilijk om vanaf de tribune te moeten toekijken, geeft hij toe. "Dat was het moeilijkste. Het voelde als een steek in m'n hart, ik werd er boos om. Maar ik zei tegen mezelf dat ik twee dingen kon doen: boos worden en om me heen slaan, wat zou zorgen voor veel negativiteit rond een club die nog om drie prijzen speelde, of me op de achtergrond houden, mijn vrienden steunen en op een positieve manier proberen het seizoen te beëindigen."

De fout van Ajax heeft er niet voor gezorgd dat Haller anders is gaan denken over zijn toekomst bij de club. De recordaankoop tekende in de winter een contract tot medio 2025 en wil voorlopig blijven, al kan hij niet beloven zijn contract te zullen uitdienen. "Volgens mij is het 2025, ja. Voetballers kijken eigenlijk niet echt naar het jaartal. We tekenen gewoon", lacht Haller. "Dit moet je niet aan mijn vrouw vertellen, maar het doel is niet specifiek om hier te blijven, nee. De mogelijkheden zijn eindeloos in het voetbal en de carrières zijn kort. Ik leg mezelf niets op. Natuurlijk zal ik niet binnen zes maanden vertrekken, dat is niet het plan. Maar aan de andere kant weet je het nooit zeker. Dat hoort ook bij het voetbal. Nederland, Spanje, Frankrijk, Engeland... Op een gegeven moment moet ik beslissen in welk land ik mijn loopbaan wil beëindigen en mijn kinderen wil opvoeden."

Haller benadrukt dat hij van Nederland houdt. Hij speelde tussen 2015 en 2017 al voor FC Utrecht en greep de kans op een terugkeer in de Eredivisie met beide handen aan, toen Ajax hem wilde overnemen van West Ham United. "Dit land is echt een stabiele basis geweest voor mij en mijn familie. Als Ajax voor je aanklopt, is het moeilijk om 'nee' te zeggen. Het is een club met een rijke historie en een traditie van aanvallend voetbal. Ik kende de competitie al en ook de trainer, die altijd heel nauwkeurig te werk gaat. Ik kende ook een deel van de kleedkamer al, dus het voelde een beetje gek om te beginnen bij de eerste training. Ik wist dat de club vertrouwen in me zou hebben en dat ik een leidende rol kon spelen in de jacht op prijzen."

"Het is leuk om leider te zijn. Door mijn leeftijd en ervaring heb ik een bepaalde status en die wordt me ook toegekend in de kleedkamer, waar veel jonge spelers rondlopen. Ze zijn respectvol en luisteren goed. We voelen hun drang om beter te worden. Maar de echte baas is Dusan Tadic. Zelfs ik luister naar hem!", voegt Haller er lachend aan toe. Tot slot spreekt hij in het interview over de invloed die het vaderschap op hem heeft gehad. De Ivoriaans international werd in 2017 vader van een dochtertje en kreeg in 2019 ook een zoontje. "Plots staat alles wat je doet in het teken van je kinderen. Je denkt meer na over risico's die je neemt, je bent minder gefocust op jezelf en je wilt de beste versie van jezelf zijn", vertelt Haller.

Het vaderschap heeft ook invloed gehad op zijn spel als voetballer, voegt hij eraan toe. "Als je verandert als persoon, verander je logischerwijs ook als voetballer. Je neemt andere beslissingen op het veld en je houdt je wat afzijdiger van de dagelijkse beslommeringen in de voetbalwereld. Als je alleen bent, denk je alleen maar aan het voetbal. Maar dan... Het eerste wat mijn vrouw tegen me zei na de komst van onze kinderen, was dat ik niet meer mocht schelden na een slechte training of wedstrijd. Als je thuiskomt, gaat het leven door en ben je niet meer alleen. De kinderen wachten op je. Je moet ze in bad doen, te eten geven, met ze spelen... Dat biedt je allemaal een ander perspectief. Familie is eeuwig, voetbal is tijdelijk."