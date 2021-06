Eran Zahavi toont spitseninstinct; Zweden gaat met goed gevoel naar EK

Zaterdag, 5 juni 2021 om 22:41 • Jeroen van Poppel

Eran Zahavi heeft zaterdag voor de 26ste keer in zijn carrière een doelpunt voor Israël gemaakt. De 33-jarige spits van PSV hielp zijn ploeg tegen Montenegro (1-3 winst) op weg door het openingsdoelpunt te maken. In het andere oefenduel, dat gelijktijdig aftrapte, won Zweden zonder sprankelend voetbal eenvoudig van Armenië: 3-1.

Montenegro - Israël 1-3

Zahavi miste vlak na rust een goede kopkans, maar wist in de 67ste minuut alsnog te scoren. De centrumspits liep slim weg uit de rug van de defensie en rondde na een diepe pass van Mohammad Abu Fani koelbloedig af: 0-1. Diezelfde assistgever bediende twee minuten later Manor Salomon met een steekbal, waarna de middenvelder in alle vrijheid de rechterhoek uitzocht: 0-2. Montenegro deed in de 81ste minuut iets terug via een penalty van Fatos Beqiraj: 1-2. Zahavi kopte in de slotfase op de lat, waarna Gadi Kinda in blessuretijd voor het slotakkoord namens Israël tekende door de bal van grote afstand in de kruising te jagen: 1-3.

Zweden - Armenië 3-1

Emil Forsberg maakte na een kwartier uit een vrije trap van grote afstand de openingstreffer voor Zweden. De vleugelspeler had daarbij geluk dat doelman David Yurchenko volledig mistastte: 1-0. De voorsprong werd na ruim een half uur verdubbeld door Marcus Danielson, die de hoekschop van Forsberg overtuigend met het hoofd afmaakte: 2-0. Sebastian Larsson zag zijn strafschop enkele minuten later gepakt worden door Yurchenko, die daarmee zijn fout bij de eerste treffer enigszins goedmaakte.

Een kwartier na rust profiteerde Armenië van een fout van keeper Robin Olsen, die een zwak schot van Vahan Bichakhchyan terug het veld in kaatste. Diezelfde Bichakhchyan kon daardoor de rebound eenvoudig intikken: 2-1. Zweden liep in de slotfase uit tot 3-1, toen Robin Quaison de bal vanaf de rand van het strafschopgebied slim doortikte op Marcus Berg. De voormalig spits van PSV tikte de bal vervolgens handig over Yurchenko heen: 3-1. Zweden begint op maandag 14 juni begint aan het EK. Op het toernooi zijn Spanje, Slowakije en Polen de tegenstanders.