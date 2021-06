TOTO's tips: Depay slechts vijf doelpunten verwijderd van mijlpaal in Oranje

Donderdag, 10 juni 2021 om 18:33 • Stefan Coerts • Laatste update: 18:50

Een jaar later dan gepland gaat het EK dan eindelijk van start. 24 ploegen strijden in de zestiende editie van het Europees kampioenschap om de Henri Delaunay-trofee. Voor het eerst vindt het toernooi plaats in elf verschillende steden, waarbij het Nederlands elftal zijn eerste drie wedstrijden zal spelen in Amsterdam. Gaat het Nederland een extra zetje geven richting de titel of wordt het opnieuw het toernooi van Cristiano Ronaldo’s Portugal? Weet het sterrenensemble van Frankrijk na de wereldtitel ook het EK te pakken of wordt dit eindelijk het toernooi van de gouden generatie van België? Samen met TOTO blikken wij alvast vooruit.

Frankrijk begint volgens velen als favoriet aan het EK. In de laatste twee eindtoernooien wisten les Bleus de finale te halen en op het laatste WK rekenden de Fransen in de laatste wedstrijd relatief eenvoudig af met Kroatië. De ploeg is redelijk intact gebleven en kreeg met Karim Benzema zelfs nog een extra impuls in de aanval. Een andere ploeg die veel ervaring heeft op grote toernooien is België. Samen met Frankrijk is België een van de twee ploegen die in de laatste drie EK’s en WK’s telkens de kwartfinale wist te halen. Op deze toernooien was Romelu Lukaku al zeven keer trefzeker en de 28-jarige aanvaller van Internazionale stak afgelopen seizoen in de vorm van zijn leven met 24 goals in de Serie A. Lukaku zal met zijn ploeg niet alleen een aanval doen op de titel maar ook azen op de topscorerstitel. Ben jij er al uit wie zijn team aan de beker zal helpen?

Iedere nieuwe TOTO-speler die zich tussen 2 juni en 11 juli registreert én een bet met minimale quotering van 1,50 plaatst maakt kans op een TOTO trainingspak en Free Bet t.w.v. 50,- euro. Meld je hier aan en maak het EK nog spannender!

Een andere man die zijn strepen op het EK al verdiend heeft, is Cristiano Ronaldo. De Portugees zal er alles aan doen om de Europese titel te prolongeren met zijn ploeg, iets wat alleen Spanje ooit is gelukt in 2012 (na de eerdere winst in 2008). Ronaldo is nu al de speler met de meeste wedstrijden op Europese kampioenschappen (21) en met 9 goals is hij ook gedeeld topscorer aller tijden van het toernooi. De aanvaller die leeft voor records moet deze titel nu nog delen met Michel Platini, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat Ronaldo in zijn eentje bovenaan staat. Op het laatste WK was het echter niet Ronaldo maar Harry Kane die met de topscorerstitel aan de haal ging. De spits is ook op dit EK de grote man in de aanval van Engeland. Opvallend genoeg haalden the Three Lions nog nooit de finale van het EK. Mochten de Engelsen dit jaar wel de eindstrijd halen, is de ploeg meteen in het voordeel, want de ploeg verloor geen van de elf wedstrijden op een eindtoernooi op Wembley voorafgaand aan dit toernooi (7 overwinningen, 4 remises).

Pakt een van deze ploegen de winst en topscorerstitel op het EK of gaat er een ander mee aan de haal? Bekijk hier de quoteringen.

Een outsider voor de titel is Italië. De ploeg van trainer Roberto Mancini is al 27 interlands ongeslagen en noteerde in deze reeks een doelsaldo van 74 goals voor en 7 goals tegen. Naast België was Italië de enige ploeg die alle kwalificatiewedstrijden voor dit Europees kampioenschap wist te winnen. I Azzurri mogen het toernooi vrijdag aftrappen tegen Turkije in het Stadio Olimpico in Rome. Italië gaat de wedstrijd in als favoriet, maar ook de Turken mogen niet worden onderschat. In de EK-kwalificatie kreeg Turkije slechts drie tegengoals in tien wedstrijden, waarmee ze samen met België de beste verdediging hadden in deze wedstrijden. En dat de ploeg voorin zelf ook uit zijn slof kan schieten lieten ze eerder dit jaar zien tijdens de 4-2 overwinning tegen Nederland.

Zet Italië de ongeslagen reeks door of houdt de Turkse defensie stand in de openingswedstrijd? Bekijk hier de quoteringen.

Het Nederlands elftal begint zondag na zeven jaar zonder wedstrijd op een eindtoernooi tegen Oekraïne aan het Europees kampioenschap. Met Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië treft Oranje op papier niet de allersterkste tegenstanders. Noord-Macedonië debuteert op een groot toernooi en Oekraïne en Oostenrijk kwamen nog nooit verder dan de groepsfase op een EK. Hoewel de twee laatstgenoemden in tegenstelling tot Nederland zich wel plaatsten voor het EK van 2016 zullen ook deze ploegen niet graag terugkijken op dit toernooi. Oekraïne verloor de drie groepswedstrijden van Duitsland, Noord-Ierland en Polen, terwijl Oostenrijk slechts één punt pakte in de poule met Hongarije, Portugal en IJsland. Voor Oranje dus wellicht de ideale groep om in vorm te komen voor de knockout-fase.

Iemand die de vorm al te pakken heeft is Memphis Depay. De spits was in elk van zijn laatste zeven interlands bij minstens één doelpunt direct betrokken (7 goals, 3 assists), de vorige speler die dit lukte voor Oranje was Wesley Sneijder, die tussen september 2007 en juni 2008 in liefst acht interlands op rij een goal of assist noteerde (5 goals, 5 assists). In totaal maakte Depay nu 26 goals in het Nederlands elftal waardoor hij nog slechts vijf goals verwijderd is van de tien meest scorende spelers in Oranje. Momenteel is kersvers Koning TOTO Sneijder met 31 goals nog op deze plek te vinden. Voor iedereen die denkt dat Depay Nederland bij de hand neemt en een aanval gaat doen op het aantal van Sneijder, heeft TOTO nu een speciale countdown actie. De quotering voor Nederland wint alle groepswedstrijden en Memphis Depay maakt de meeste goals voor Nederland, is tijdelijk verhoogd. Alleen op 11 juni krijg je niet 5 keer, maar 7,5 keer je inzet terug!

Denk jij dat Oranje alle groepswedstrijden wint en Memphis Depay de meeste goals maakt voor Nederland? Bekijk dan hier de speciale countdown actie!

Let op: speel bewust, 18+