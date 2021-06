‘Allegri ziet cruciale rol weggelegd voor De Ligt bij hervorming Juventus’

Woensdag, 2 juni 2021 om 11:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:38

De komst van Massimiliano Allegri naar Juventus betekent goed nieuws voor Matthijs de Ligt. De 21-jarige verdediger van Juventus hoeft onder de opvolger van de ontslagen Andrea Pirlo niet te vrezen voor zijn plek in het elftal en kan zelfs rekenen op een prominente rol in de defensie van de Italiaanse grootmacht. Volgens Tuttosport moet De Ligt een van de sterkhouders worden in de achterste linie, waar De Ligt meer dan zeker is van zijn plek.

Allegri begint bij de hervorming van het elftal in de verdediging, waar De Ligt samen met Giorgio Chiellini het slot op de deur moet vormen. 'Allegri recostruisce il muro', kopt de krant. Oftewel: Allegri herbouwt de muur. De inmiddels 36-jarige Chiellini beschikt over een aflopend contract, maar verwacht wordt dat zijn verbintenis door de komst van Allegri met een jaar verlengd gaat worden. Chiellini moest afgelopen seizoen een groot gedeelte van de wedstrijden aan zich voorbij laten gaan vanwege blessureleed, maar wordt gezien als een belangrijke schakel in het nieuw te vormen elftal van Allegri.

Naast de zekerheid die Chiellini en De Ligt lijken te hebben, wordt over de situatie van Leonardo Bonucci druk gespeculeerd in Italië. De centrumverdediger moet vrezen voor zijn plek in het hart van de defensie en lijkt genoegen te moeten nemen met een rol als reservespeler, mocht Chiellini net als de afgelopen voetbaljaargang niet alle wedstrijden vol kunnen maken. Wat de rol van de van Cagliari teruggekeerde Daniele Rugani moet worden is nog niet helemaal duidelijk. De verdediger geniet, net als Merih Demiral, wel het vertrouwen van Allegri, maar een basisplek lijkt te vroeg te komen.

De Spaanse journalist Xavi Campos wist vorige week in het programma Onze van ESport3 te melden dat De Ligt zou aansturen op een vertrek bij Juventus. De centrale verdediger zou zich naar verluidt niet meer op zijn gemak voelen bij de Italiaanse grootmacht en zijn zinnen hebben gezet op een vertrek naar Barcelona. Barcelona was twee jaar geleden ook al nadrukkelijk in de markt voor De Ligt, die er destijds voor koos om Ajax te verruilen voor Juventus. Campos stelt dat de entourage van de 21-jarige centrumverdediger reeds heeft erkend dat dit een verkeerde keuze is geweest en dat hij beter voor Barcelona had kunnen kiezen.