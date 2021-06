Ajax kiest voor zestienjarige als opvolger van Devyne Rensch

Dinsdag, 1 juni 2021 om 17:08 • Yanick Vos • Laatste update: 17:14

Amourricho van Axel Dongen is uitgeroepen tot het grootste talent van de jeugdopleiding van Ajax van afgelopen seizoen. De talentvolle linksbuiten heeft dinsdag de Abdelhak Nouri Trofee in ontvangst mogen nemen en is daarmee de opvolger van Devyne Rensch, de winnaar van vorig jaar. Van Axel Dongen speelt sinds het seizoen 2013/14 in de Ajax-opleiding.

Volgens Ajax heeft Van Axel Dongen zichzelf door zijn creativiteit en snelheid ontwikkeld tot ‘een blikvanger op De Toekomst’. De zestienjarige jeugdinternational werd afgelopen seizoen door trainer Mitchell van der Gaag toegevoegd aan de selectie van Jong Ajax. Begin mei maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal tegen De Graafschap. In zijn eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie was hij goed voor een assist, terwijl hij in zijn tweede wedstrijd tegen Telstar wist te scoren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik had het totaal niet verwacht. Ik wil al mijn medespelers en de trainers bedanken. Het is een heel mooi rijtje waarin ik nu terecht kom”, reageert het talent op het winnen van de individuele prijs. Hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali prijst Van Axel Dongen op de clubwebsite: “Zijn individuele actie, spel in de kleine ruimte en overzicht maken hem tot een hele bijzondere speler."

Eerdere winnaars:

2019/2020: Devyne Rensch

2018/2019: Naci Ünüvar

2017/2018: Ryan Gravenberch

2016/2017: Justin Kluivert

2015/2016: Matthijs de Ligt

2014/2015: Donny van de Beek

2013/2014: Aschraf El Mahdioui

2012/2013: Damon Mirani

2011/2012: Mickey van der Hart

2010/2011: Davy Klaassen

2009/2010: Christian Eriksen

2008/2009: Aras Özbiliz

2007/2008: Daley Blind

2006/2007: Siem de Jong

2005/2006: Donovan Slijngard

2004/2005: Murat Yildirim

2003/2004: Hedwiges Maduro

2002/2003: Kenneth Vermeer

2001/2002: Wesley Sneijder

2000/2001: John Heitinga

1999/2000: Rafael van der Vaart