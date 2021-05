Mendes Moreira debuteert en speelt gelijk tegen Kökçü en Dervisoglu

Maandag, 31 mei 2021 om 21:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:11

Turkije is er maandagavond niet in geslaagd te winnen van Guinee. De ploeg van bondscoach Senol Günes was de bovenliggende partij in het oefenduel, maar de muur van de huidige nummer 72 van de FIFA-wereldranglijst werd niet geslecht: 0-0. Orkun Kökçü en Halil Dervisoglu startten vanaf de bank maar kwamen in de tweede helft binnen de lijnen. Bij Guinee debuteerde Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira, die in de tweede helft inviel. Donderdag speelt Turkije een afsluitende vriendschappelijke interland tegen Moldavië ter voorbereiding op het EK.

De opvallendste afwezige aan Turkse kant was Burak Yilmaz, die vorige week met OSC Lille de Franse landstitel veroverde en vrij kreeg voor de vriendschappelijke ontmoeting. De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door José Kanté, die namens Guinee het vijandige doel onder vuur nam maar doelman Mert Günok redding zag brengen. Vervolgens was Turkije aan zet. Het was met name Cengiz Ünder die zich veelvuldig voor het vijandige doel liet zien, maar het ontbrak de aanvaller aan scherpte in de afronding.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tien minuten na rust liet Guinee zich weer eens zien. Yakhouba Barry snelde de zestien binnen en creëerde ruimte voor het schot, maar Günok stond goed opgesteld en verwerkte de poging tot een hoekschop. Halverwege de tweede helft kreeg Kenan Karaman een goede mogelijkheid om op aangeven van Ünder de score te openen, maar zijn inzet ging rakelings naast. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd waagde Kökçu nog een poging de ban te breken met een schot van afstand, maar doelman Aly Keita had een fraaie redding in huis.