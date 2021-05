Transfers Eredivisie 2021/22: PEC Zwolle sluit nieuwe huurdeal met City

Vrijdag, 28 mei 2021 om 15:14 • Thijs Verhaar • Laatste update: 15:14

De zomerse transfermarkt is weer geopend en ook de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn druk bezig om hun selecties op orde te maken. In dit artikel kun je onder het lijstje van de tien meest recente deals ook het overzicht van alle ingaande en uitgaande transfers in de Eredivisie op je gemak teruglezen.

De laatste tien transfers in de Eredivisie

Slobodan Tedic (door PEC Zwolle gehuurd van Manchester City)

Laurent Jans (door Sparta Rotterdam overgenomen van Standard Luik)

Joris Kramer (door AZ verhuurd aan Go Ahead Eagles)

Marco Tol (door SC Cambuur overgenomen van FC Volendam)

Danzell Gravenberch (van Sparta Rotterdam naar De Graafschap)

André Ramalho (van Red Bull Salzburg naar PSV)

Toni Domgjoni (van FC Zürich naar Vitesse)

Ilias Bronkhorst (van Telstar naar NEC)

Ragnar Oratmangoen (van SC Cambuur naar Go Ahead Eagles)

Bilal Basaçikoglu (door Heracles Almelo overgenomen van Gaziantep FK)

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

* Spelers met een aflopend contract worden na 1 juni in het overzicht verwerkt. *

Marc Overmars wordt deze zomer door heel Europa gespot op jacht naar versterkingen.

AJAX

Nieuw

Remko Pasveer (afkomstig van Vitesse, contract tot 2023)

Danilo (werd verhuurd aan FC Twente)

Lisandro Magallán (werd verhuurd aan Crotone)

Carel Eiting (werd verhuurd aan Huddersfield)

Weg

Brian Brobbey (vertrokken naar RB Leipzig)

Oussama Idrissi (werd gehuurd van Sevilla)

Sam Beukema had de clubs voor het uitkiezen en voelde zich het beste bij AZ, waar de KKD-uitblinker een vijfjarig contract heeft ondertekend.

AZ

Nieuw

Sam Beukema (afkomstig van Go Ahead Eagles, contract tot 2026)

Ferdy Druijf (werd verhuurd aan KV Mechelen)

Thomas Ouwejan (werd verhuurd aan Udinese)

Rody de Boer (werd verhuurd aan De Graafschap)

Thijs Oosting (werd verhuurd aan RKC Waalwijk)

Weg

Joris Kramer (verhuurd aan Go Ahead Eagles)

Bruno Martins Indi (werd gehuurd van Stoke City)

FC GRONINGEN

Nieuw

Radinio Balker (afkomstig van Almere City, contract tot 2024)

Neraysho Kasanwirjo (afkomstig van Jong Ajax, contract tot 2024)

Michael de Leeuw (afkomstig van FC Emmen, contract tot 2022)

Peter Leeuwenburgh (afkomstig van Cape Town City, contract tot 2023)

Nicklas Strunck Jakobsen (werd verhuurd aan Esbjerg)

Jan Hoekstra (werd verhuurd aan Roda JC Kerkrade)

Thomas Poll (werd verhuurd aan FC Dordrecht)

Romano Postema (werd verhuurd aan FC Den Bosch)

Weg

Sergio Padt (vertrokken naar Ludogorets)

Thijs Dallinga (vertrokken naar Excelsior)

Alessio Da Cruz (werd gehuurd van Parma)

Ko Itakura (werd gehuurd van Manchester City)

Miguel Ángel Leal (werd gehuurd van Villarreal)

Per Bratveit (werd gehuurd van Djurgårdens)

Lars Unnerstall verruilt PSV voor FC Twente en Joël Drommel bewandelt de omgekeerde weg.

FC TWENTE

Nieuw

Lars Unnerstall (afkomstig van PSV, contract tot 2025)

Lindon Selahi (werd verhuurd aan Willem II)

Weg

Joël Drommel (vertrokken naar PSV)

Nathan Markelo (werd gehuurd van Everton)

Danilo (werd gehuurd van Ajax)

Tyronne Ebuehi (werd gehuurd van Benfica)

Václav Cerny (werd gehuurd van FC Utrecht)

Issah Abbas (werd gehuurd van Mainz)

Luciano Narsingh (werd gehuurd van Feyenoord)

Luka Ilic (werd gehuurd van Manchester City)

FC UTRECHT

Nieuw

Anastasios Douvikas (afkomstig van Volos, contract tot 2025)

Quinten Timber (afkomstig van Jong Ajax, contract tot 2024)

Nick Venema (werd verhuurd aan NAC Breda)

Václav Cerny (werd verhuurd aan FC Twente)

Justin Lonwijk (werd verhuurd aan Viborg)

Jonas Arweiler (werd verhuurd aan ADO Den Haag)

Mitchell van Rooijen (werd verhuurd aan Excelsior)

Weg

Justin Hoogma (werd gehuurd van Hoffenheim)

Arne Slot krijgt als nieuwe trainer van Feyenoord de opdracht om meer jeugd in te passen, terwijl hij zal hopen dat er ook wat buitenkansjes en kwalitatief sterke huurspelers aan de selectie worden toegevoegd.

FEYENOORD

Nieuw

Francesco Antonucci (werd verhuurd aan FC Volendam)

Liam Kelly (werd verhuurd aan Oxford United)

Dylan Vente (werd verhuurd aan Roda JC Kerkrade)

Jordy Wehrmann (werd verhuurd aan FC Luzern)

Marouan Azarkan (werd verhuurd aan NAC Breda)

Ramon Hendriks (werd verhuurd aan NAC Breda)

Wouter Burger (werd verhuurd aan Sparta Rotterdam)

Weg

Bart Nieuwkoop (vertrokken naar Union Sint-Gillis)

Nick Marsman (vertrokken naar Inter Miami)

Lucas Pratto (werd gehuurd van River Plate)

Uros Spajic (werd gehuurd van Krasnodar)

FORTUNA SITTARD

Nieuw

Adnan Ugur (werd verhuurd aan FC Dordrecht)

Richie Musaba (werd verhuurd aan FC Dordrecht)

André Vidigal (werd verhuurd aan Estoril)

Dimitrios Ionnidis (werd verhuurd aan SF Lotte)

Rasmus Karjalainen (werd verhuurd aan Örebro)

Bassala Sambou (werd verhuurd aan Randers)

Weg

Dimitrios Emmanouilidis (werd gehuurd van Panathinaikos)

Samuel Moutoussamy (werd gehuurd van Nantes)

Dario Van den Buijs (werd gehuurd van Beerschot)

Mickaël Tirpan (werd gehuurd van Kasimpasa)

Joris Kramer werd afgelopen seizoen door AZ aan SC Cambuur verhuurd en gaat zijn geluk nu op huurbasis in Deventer beproeven.

GO AHEAD EAGLES

Nieuw

Joris Kramer (gehuurd van AZ)

Ragnar Oratmangoen (afkomstig van SC Cambuur, contract tot 2023)

Philippe Rommens (afkomstig van TOP Oss, contract tot 2023)

Isac Lidberg (afkomstig van Gefle IF, contract tot 2023)*

*optie voor nog een seizoen

Weg

Sam Beukema (vertrokken naar AZ)

Mitchel Michaelis (vertrokken naar HFC)

Bradly van Hoeven (werd gehuurd van Sparta Rotterdam)





HERACLES ALMELO

Nieuw

Bilal Basaçikoglu (afkomstig van Gaziantep FK, contract tot 2023)

Jeremy Cijntje (werd verhuurd aan Waasland-Beveren)

Weg

Tim Breukers (einde carrière)

Ahmed Kutucu (werd gehuurd van Schalke 04)

Ilias Bronkhorst scoorde afgelopen seizoen 10 keer in de Keuken Kampioen Divisie en mag zijn kunsten nu in de Eredivisie vertonen.

NEC

Nieuw

Ilias Bronkhorst (afkomstig van Telstar, contract tot 2023)

Ole Romeny (werd verhuurd aan Willem II)

Weg

Rangelo Janga (werd gehuurd van FC Astana)

Terell Ondaan (werd gehuurd van Grenoble)

PEC ZWOLLE

Nieuw

Slobodan Tedic (gehuurd van Manchester City)

Weg

Immanuel Pherai (werd gehuurd van Borussia Dortmund)

Slobodan Tedic (werd gehuurd van Manchester City)

Benson Manuel (werd gehuurd van Antwerp FC)

Thomas Buitink (werd gehuurd van Vitesse)

Dankzij een forse kapitaalsinjectie kan John de Jong snel handelen op de transfermarkt en daarmee de selectie tijdig op orde brengen voor de voorrondes van de Champions League.

PSV

Nieuw

André Ramalho (afkomstig van Red Bull Salzburg, contract tot 2024)

Joël Drommel (afkomstig van FC Twente, contract tot 2026)

Bruma (werd verhuurd aan Olympiacos)

Derrick Luckassen (werd verhuurd aan Kasimpasa)

Ritsu Doan (werd verhuurd aan Armenia Bielefeld)

Michal Sadílek (werd verhuurd aan Slovan Liberec)

Weg

Lars Unnerstall (vertrokken naar FC Twente)

Adrian Fein (werd gehuurd van Bayern München)

Marco van Ginkel (werd gehuurd van Chelsea)

RKC WAALWIJK

Nieuw

Thierry Lutonda (huurdeal met Anderlecht omgezet in contract tot 2024)

Weg

Thijs Oosting (werd gehuurd van AZ)

Vitalie Damascan (werd gehuurd van Torino)

Ayman Azhil (werd gehuurd van Bayer Leverkusen)

Wie over de website van SC Cambuur scrollt, krijgt geen pijltje maar een kampioenschaal van de Keuken Kampioen Divisie te zien. De ploeg is na vijf jaar terug op het hoogste niveau.

SC CAMBUUR

Nieuw

Nick Tol (afkomstig van FC Volendam, contract tot medio 2024)

Weg

Ragnar Oratmangoen (vertrokken naar Go Ahead Eagles)

Joris Kramer (werd gehuurd van AZ)

Robert Mühren (werd gehuurd van Zulte Waregem)

Blijft ie of gaat ie weg? Joey Veerman is een hot topic in Heerenveen.

SC HEERENVEEN

Nieuw

Milan van Ewijk (afkomstig van ADO Den Haag, contract tot 2025)

Runar Espejord (werd verhuurd aan Tromso)

Weg

Jan Paul van Hecke (werd gehuurd van Brighton)

Oliver Batista Meier (werd gehuurd van Bayern München)

Ulysses Llanez (werd gehuurd van VfL Wolfsburg)

Sieben Dewaele (werd gehuurd van Anderlecht)

SPARTA ROTTERDAM

Nieuw

Laurent Jans (transfervrij overgenomen van Standard Luik)

Bradley van Hoeven (werd verhuurd aan Go Ahead Eagles)

Weg

Danzell Gravenberch (vertrokken naar De Graafschap)

Michael Fabrie (vertrokken naar Smitshoek)

Aaron Meijers (werd gehuurd van ADO Den Haag)

Wouter Burger (werd gehuurd van Feyenoord)

Toni Domgjoni (22) stapt transfervrij over naar Vitesse. De jeugdinternational van Zwitserland kwam tot 121 officiële duels voor FC Zürich, waarin hij 7 keer scoorde en 9 assists gaf.

VITESSE

Nieuw

Toni Domgjoni (afkomstig van FC Zürich, contract tot 2024)*

Daan Reiziger (afkomstig van Jong Ajax, contract tot 2024)

Jacob Rasmussen (wordt nog een jaar gehuurd van Fiorentina)

Thomas Buitink (werd verhuurd aan PEC Zwolle)

*Optie voor nog een seizoen

Weg

Remko Pasveer (vertrokken naar Ajax)

Loïs Openda (werd gehuurd van Club Brugge)

Idrissa Touré (werd gehuurd van Juventus)

Armando Broja (werd gehuurd van Chelsea)

Captain Jordens Peters zwaaide in mei na negen seizoenen en exact 250 optredens af bij Willem II.

WILLEM II

Nieuw

Dylan Ryan (werd verhuurd aan Melbourne Victory)

John Yeboah (werd verhuurd aan Almere City FC)

Weg

Jordens Peters (einde carrière)

Sven van Beek (werd gehuurd van Feyenoord)

Arijanet Muric (werd gehuurd van Manchester City)

Lindon Selahi (werd gehuurd van FC Twente)

Ole Romeny (werd gehuurd van NEC)

Ian Smeulers (werd gehuurd van Jong Feyenoord)

De redactie van Voetbalzone houdt dit overzicht nauwgezet bij. Ontbreekt er een transfer? Laat het hieronder weten in de reacties of stuur een mailtje naar de redactie: [email protected]