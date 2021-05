St. Juste wist pas door filmpje op sociale media dat hij niet bij selectie zat

Woensdag, 26 mei 2021 om 19:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:28

Jeremiah St. Juste is niet persoonlijk gebeld door Frank de Boer, zo vertelt zijn broer en zaakwaarnemer Yoshua St. Juste. Woensdagmiddag zei de bondscoach op de persconferentie dat hij alle acht 'afvallers' heeft gebeld om het slechte nieuws te verkondigen, maar Yoshua St. Juste zegt dat zijn broertje om twee minuten voor half drie nog hoop had op deelname. Om 14.30 uur maakte de KNVB via sociale media bekend welke verdedigers mee mochten.

"Jeremiah zat om twee minuten voor half drie nog in de hoop dat hij naar het EK zou gaan", zegt de zaakwaarnemer van de verdediger van 1. FSV Mainz 05 in gesprek met De Telegraaf. "Dat je dan via een journalist moet horen dat je er niet bij zit… Kort daarop kregen we via via hetzelfde te horen en het filmpje van de KNVB om half drie was de bevestiging. Eerder kregen we links en rechts de berichten door van spelers die waren afgevallen. Stiekem hoop je dan dat Jeremiah naar het EK gaat."

De EK-selectie van Oranje | Persconferentie I 'Ik heb die jongens niet gebeld'

De broer van St. Juste, zelf zaalvoetbalinternational, vertelt dat een telefoontje van De Boer niet noodzakelijk was. "Wij staan daar heel nuchter en reëel in en dachten eerst: hij belt misschien alleen de jongens waar hij echt op gebouwd heeft de laatste tijd", geeft hij aan. "Jeremiah had er alleen in de laatste interlandperiode bijgezeten." Yoshua St. Juste kreeg 's middags echter ook mee dat Anwar El Ghazi via een telefonisch berichtje te horen kreeg dat hij niet bij de groep zat.

"Dan denk je als een telefoontje uitblijft: hé, misschien zit ik er toch écht bij. Nu kwam hij via een filmpje definitief te weten dat hij er niet bij zat, terwijl hij zelf nog helemaal niets had gehoord. Dat de bondscoach dan op de persconferentie desgevraagd verkondigt dat niemand dát hoefde te ondergaan en hij de boodschap persoonlijk heeft overgebracht, klonk voor mij dan ook vreemd", aldus Yoshua St. Juste. De Boer zei tijdens de persconferentie nog dat de spelers niet via de filmpjes op de hoogte werden gesteld van hun plek in de selectie.