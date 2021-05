UEFA geeft Pol van Boekel belangrijke rol bij Europa League-finale

Maandag, 24 mei 2021 om 09:32 • Yanick Vos

Pol van Boekel is door de UEFA aangesteld als assistent-VAR bij de Europa League-finale tussen Villarreal en Manchester United van aanstaande woensdag (21.00 uur). De Nederlandse scheidsrechter gaat zich mengen in een grotendeels Frans arbitrage-team. De wedstrijd in het Poolse Gdansk staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.

Van Boekel was eerder deze maand nog actief als VAR bij de halve finale van de Champions League tussen Manchester City en Paris Saint-Germain. Hij maakte toen deel uit van het team van Björn Kuipers. Het wordt de tweede Europese finale voor Van Boekel. In 2019 maakte hij samen met Danny Makkelie deel uit van het VAR-team tijdens de Champions League-finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur.

Van Boekel, oud-speler van VVV-Venlo, gaat François Letexier assisteren. Behalve Van Boekel wordt de VAR ook geassisteerd door Jérôme Brisard. De Franse arbiters Nicolas Danos en Cyril Gringore assisteren Turpin langs de zijlijn, terwijl de Sloveen Slavko Vincic is aangesteld als vierde official.