Droomafscheid voor Sergio Agüero: recorddoelpunt én poëtische dubbelslag

Zondag, 23 mei 2021 om 18:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:15

Sergio Agüero heeft zijn laatste wedstrijd voor Manchester City zondag opgeluisterd met twee doelpunten. De aanvaller, die na tien jaar vertrekt uit het Etihad Stadium, werd als invaller binnen de lijnen gebracht in de laatste competitiewedstrijd tegen Everton en maakte de laatste twee goals voor de landskampioen: 5-0. Hij voerde zijn totaal daarmee op tot 184 Premier League-goals voor Manchester City, waarmee hij Wayne Rooney (183 voor Manchester United) voorbijstak als de speler met het meeste aantal doelpunten in de Premier League voor één club. Nummer twee Manchester United sloot het seizoen af met een 1-2 overwinning op Wolverhampton Wanderers, mede door een door Donny van de Beek verdiende penalty.

Manchester City – Everton 5-0

Everton kon zich via een gelijkspel of een overwinning nog stijgen naar de zevende plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offronde van de Europa Conference League. De resultaten op de andere velden moesten dan wel meezitten, maar het werd al gauw duidelijk dat Everton het eerste deel van de opdracht al niet kon uitvoeren. Binnen een kwartier leidde Manchester City met 2-0. Kevin De Bruyne opende de score, toen hij werd gevonden door Riyad Mahrez, de bal aannam en vanaf circa negentien meter afstand de rechterhoek vond. Gabriel Jesus verdubbelde de marge, toen hij na een rappe counter het zestienmetergebied betrad, Ben Godfrey ontweek en op kalme wijze binnenschoot.

Everton liet tien minuten voor de pauze een gouden kans liggen om de spanning terug te brengen. The Toffees ontvingen een strafschop na een tackle van Rúben Dias op Richarlison, maar de daaropvolgende inzet van Gylfi Sigurdsson werd door doelman Ederson uit de hoek gehouden. Enkele minuten voor de pauze krulde Mahrez de bal tegen de lat aan, waardoor het voor de rust bij 2-0 bleef. Zeven minuten na de pauze breidde Phil Foden de score uit voor Manchester City: de middenvelder werd na fraai voorbereidend werk van Gabriel Jesus en Raheem Sterling bereikt in het strafschopgebied en kon zonder veel problemen afronden. In de slotfase trok Agüero de wedstrijd naar zich toe.

De Argentijn was halverwege de tweede helft ingevallen en zorgde zes minuten na de wisselbeurt voor de 4-0. Fernandinho veroverde de bal van Tom Davies en bediende direct Agüero, die Mason Holgate passeerde en met een ogenschijnlijk eenvoudige punter afrondde. Weer zes minuten daarna kwam Agüero opnieuw op knappe wijze tot scoren. Ditmaal ontving hij een indraaiende voorzet van Fernandinho en kopte hij rond de strafschopgebied raak in de rechterhoek. Niet alleen verbrak hij het record van Rooney, ook maakte Agüero de cirkel van zijn verblijf bij Manchester City rond. Slechts eenmaal eerder scoorde hij als invaller tweemaal voor Manchester City: in zijn debuutwedstrijd tegen Swansea City in augustus 2011.

Wolverhampton Wanderers - Manchester United 1-2

De finalist in de Europa League kende een voortvarende start in Wolverhampton. De negentienjarige Anthony Elanga, die pas voor de tweede keer een basisplaats had bij Manchester United, kopte op aangeven van Daniel James van dichtbij raak: 0-1. De thuisspelende ploeg rechtte de rug en kwam gaandeweg de eerste helft beter in de wedstrijd. Het resulteerde in de gelijkmaker in de 40ste minuut. Nélson Semedo stond aan het einde van een prachtige aanval en zijn inzet verdween uiteindelijk in de linkerbenedenhoek: 1-1. Kort voor rust werd Van de Beek in het strafschopgebied onderuitgehaald. Arbiter Romain Saïss besloot na overleg met de VAR om een strafschop te geven, waaruit werd gescoord door Juan Mata.

Van de Beek was er duidelijk op gebrand om zich te bewijzen tegenover manager Ole Gunnar Solskjaer. De middenvelder had tegen Wolves een passzuiverheid van ruim 93 procent. Manchester United maakte in zijn geheel een degelijke indruk, drie dagen voor de finale van de Europa League tegen Villarreal. In de 82ste minuut werd matchwinner Mata gewisseld en het lijkt erop dat de routinier zijn laatste minuten voor Manchester United heeft gemaakt. Wolves bleef tot het einde knokken voor een punt, maar de hechte defensie van de bezoekers werd niet meer in de problemen gebracht. The Red Devils eindigen als tweede in de Premier League en kunnen het seizoen woensdag bekronen met een Europese triomf.

