Premier League-droom voorbij voor trefzekere Danjuma en Bournemouth

Zaterdag, 22 mei 2021 om 15:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:43

Bournemouth is er niet in geslaagd om promotie naar de Premier League af te dwingen. Na de 1-0 overwinning uit de eerste ontmoeting met Brentford, werd zaterdagmiddag met 3-1 verloren. Arnaut Danjuma Groeneveld nam nog wel de openingstreffer voor zijn rekening namens de bezoekers, maar moest toezien hoe zijn ploeg vervolgens op achterstand kwam en rood pakte. Brentford speelt in de finale tegen de winnaar van het duel tussen Barnsley en Swansea City, waarbij laatstgenoemde ploeg een 1-0 voorsprong verdedigt.

Afgelopen maandag bewees Danjuma ook al zijn waarde voor Bournemouth door in het eerste onderlinge treffen het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen. Zaterdag schoot de Nederlandse aanvaller wederom uit de startblokken, toen hij al na zes minuten spelen de openingstreffer voor zijn rekening nam. Een hoekschop van Bryan Mbeumo kon worden weggewerkt door de defensie van Bournemouth, waarna Cameron Carter-Vickers de bal bij Danjuma bezorgde. De buitenspeler genoot vervolgens vanaf eigen helft een vrije doortocht en schoot de bal na een sprint van zestig meter langs doelman David Raya: 0-1.

Heel lang konden de bezoekers echter niet genieten van de voorsprong, daar de bal amper tien minuten later aan de overkant op de stip ging. In een poging de bal voor het doel te krijgen schoot Emiliano Marcondes het leer tegen de uitgestoken armen van Lloyd Kelly, waarna scheidsrechter Jarred Gillett naar de stip wees. Ivan Toney wist zich wel raad met het buitenkansje en liet Asmir Begovic kansloos met een trap in de rechterkruising: 1-1. Brentford nam in die fase van de wedstrijd, na ruim een kwartier spelen, het initiatief over en zag hoe Bournemouth na een klein half uur spelen met een man minder verder moest.

Chris Mepham verslikte zich in zijn eigen actie en zag hoe Mbeumo hem de bal ontfutselde. De aanvaller van Brentford genoot vervolgens een vrije doortocht richting Begovic, maar werd door de verdediger van Bournemouth naar de grond getrokken. Brentford schreeuwde enkele minuten na de rode kaart om een strafschop die het niet kreeg en ook Toney was dicht bij de voorsprong, maar zijn kopbal van een meter afstand eindigde naast het doel. In de tweede helft volgde de 2-1 alsnog. Met enig fortuin haalde Vitaly Janelt uit van een meter of twintig en zag tot zijn eigen verbazing dat de bal met een boog bij de linkerpaal binnenvloog: 2-1.

Brentford kwam door de overtalsituatie in het tweede bedrijf amper in de problemen. Marcondes probeerde het tien minuten voor tijd met een schot van afstand, maar zag zijn poging gestopt worden door Begovic. Niet veel later had Marcus Forss het geluk wel aan zijn zijde. De in de rust ingevallen aanvaller dook op bij de eerste paal op aangeven van Marcondes en schoot raak: 3-1. Bournemouth probeerde vervolgens met een slotoffensief nog wel de 3-2 te forceren, maar slaagde daar niet in, waardoor promotie naar de Premier League met minimaal een jaar moet worden uitgesteld.