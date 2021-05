PSV vindt zes miljoen euro te gortig en heeft slecht nieuws voor middenvelder

Donderdag, 20 mei 2021 om 13:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:28

PSV gaat de optie in het contract van Adrian Fein niet lichten, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdag. De van Bayern München gehuurde middenvelder kon door de Eindhovense club voor zes miljoen worden overgenomen van de Duitse kampioen, maar technisch directeur John de Jong heeft laten weten geen gebruik te maken van die mogelijkheid. Er is nog een hele kleine kans dat Fein op een andere manier voor PSV behouden blijft.

Het aandeel van Fein in het behalen van de tweede plek in de Eredivisie bleef dit seizoen beperkt tot dertien optredens, waarvan vier keer als basisspeler en negen keer als invaller. Daarin wist de middenvelder één keer te scoren. "We hadden iets meer gehoopt en verwacht van zijn ontwikkeling hier", verklaart De Jong het feit dat de optie in het contract niet wordt gelicht. "Dat is om meerdere redenen niet gelukt. Maandag hebben we Bayern laten weten dat we zijn optie niet lichten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wat betreft de verhuurde spelers zijn er momenteel geen ontwikkelingen bij PSV. Ritsu Doan wordt verhuurd aan Arminia Bielefeld, terwijl Armindo Bruma door PSV wordt uitgeleend aan het Griekse Olympiakos. Beide clubs hebben een optie in het contract opgenomen voor een definitieve overname, waar in juni meer duidelijkheid over wordt verwacht. Derrick Luckassen en Michal Sadílek kunnen uitkijken naar een nieuwe club, maar keren terug in Eindhoven zodra ze bij aanvang van de eerste training geen nieuwe werkgever hebben gevonden.

De Jong kan volgend seizoen over een flinke financiële injectie beschikken, daar de club met een speciale constructie met investeerders zo'n vijftig miljoen euro heeft opgehaald. Met het geld moet niet alleen het gat met Ajax deels gedicht worden, maar moet ook de spelersgroep van een kwaliteitsimpuls worden voorzien. Het is de bedoeling dat het geld tijdens de komende transferperiode al beschikbaar is. Naast de spelersgroep moet het geld dienen voor het stadion, de faciliteiten op de PSV Campus en de jeugdopleiding.