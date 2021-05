‘Ik wilde niet denken dat dit mijn laatste duel voor Feyenoord had kunnen zijn'

Donderdag, 20 mei 2021 om 07:14 • Laatste update: 07:22

Eric Botteghin speelt komend weekend, mits het duel doorgaat, zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord, in de finale van de play-offs tegen FC Utrecht. De 33-jarige centrumverdediger is in het bezit van een aflopende verbintenis en die gaat normaal gesproken niet meer verlengd worden. Botteghin sprak eerder de ambitie uit om terug te keren naar Brazilië, maar geeft na afloop van het duel met Sparta Rotterdam (2-0 zege) te kennen dat hij ‘niet per se’ de overstap naar zijn vaderland hoeft te maken.

Het duel met Sparta in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal had al het laatste duel van Botteghin in het shirt van Feyenoord kunnen zijn. “Ik wilde niet zo denken dat dit de laatste wedstrijd voor Feyenoord had kunnen zijn, want ik dacht dat we de finale zouden halen. We hebben nog één wedstrijd, dus ik mag nog een keer in dit mooie stadion mét publiek gaan spelen”, zegt Botteghin op de persconferentie. Hij flirtte onlangs in de Braziliaanse media met een terugkeer naar zijn vaderland, maar laat nu voorlopig nog in het midden waar zijn toekomst ligt.

Vertrekkende Botteghin beseft: 'Dit was geen goed seizoen voor Feyenoord'

“Ik weet nog niet wat ik ga doen. Het hoeft niet per se Brazilië te zijn. Ik sta open voor een mooie club. Als Feyenoord alsnog komt met een aanbieding? Goh, ik heb daar nog niet eens gedacht. Feyenoord heeft niks gezegd en ik ook niet, dus dat weet ik niet”, stelt Botteghin. Eerst wacht nog de finale van de play-offs, wat een herhaling is van de niet-gespeelde bekerfinale van vorig seizoen. “Daar baal ik nog steeds serieus van. We hadden kans om nog een beker te winnen. Maar dit is een andere wedstrijd, met andere teams en andere spelers. Het is leuk dat de twee ploegen die vorig seizoen nog een kans hadden op een Europees ticket nu nog een plek kunnen halen.”

“We hebben het uitstekend gedaan, we waren scherp, gretig en goed aan de bal”, zo analyseert de centrumverdediger het duel met Sparta. Feyenoord nam voor rust door een benutte strafschop van Steven Berghuis en een eigen doelpunt van Tom Beugelsdijk al afstand van de stadgenoot. “De tweede helft was iets minder, maar we hebben vooral heel volwassen gespeeld. We weten dat het seizoen niet goed was. Maar als iets het seizoen nog iets beter kan maken, is dat het winnen van de play-offs. Dat weet iedereen, iedereen weet het belang van Europees voetbal voor de club. We moeten nog één keer alles geven.”